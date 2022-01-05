【關閉場所】康文署宣布暫停開放轄下大部分場地　一文看清場地清單

▲ 康文署宣布暫停開放轄下大部分場地，一文看清場地清單。（資料圖片）

康文署今日（5日）宣布，因應疫情的最新情況，有需要採取進一步限制措施，減少社交接觸。康文署將於本周五（7日）起暫停開放轄下大部分的康樂和文化場地／設施十四日直至1月20日午夜；同時亦取消其間的所有康樂、體育及文化活動。

暫停開放場地清單：

康體場地

網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、硬地／沙地／草地球場、門球場、乒乓球枱、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、戶外兒童遊樂設施（包括兒童三輪車徑、戶外兒童遊樂場及交通安全城）、卵石徑、棋枱、露天劇場、公眾游泳池和水上活動中心。原定在冬季開放的刊憲泳灘暫停救生員服務，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘。



所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦會關閉。

文化設施

所有公共圖書館及其自修室將暫停開放。 所有表演場地、音樂事務處的音樂中心和博物館將暫停開放，所有節目／活動將會暫停。 康文署轄下表演場地的城市售票網售票處和附設自助取票機亦將暫停開放。

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責任編輯：李榮忠