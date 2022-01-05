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【空姐群組】空姐母親在陸田園餐廳一傳三　涉兩友人及鄰座測量師

社會 21:01 2022/01/05

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袁國勇今晚到陸田園餐廳小廚視察。（黃傑偉攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案，包括34宗輸入個案。昨日初步確診居屯門的42歲男測量師今日亦確診染疫，屬第12767宗確診個案。中心亦翻查男病人的八達通紀錄，發現病人曾於12月31日早上9時到訪天后陸田園餐廳小廚；日前確診的空姐母親亦曾與一名59歲女友人及62歲男友人同日同一時段，到該餐廳食早餐。該名59歲女友人及62歲男友人今日亦初步確診。

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港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今晚到陸田園餐廳小廚視察。袁國勇表示，空姐的母親曾與42歲男測量師曾於12月31日早餐段，在陸田園餐廳小廚共處15分鐘，位置相當近。調查發現餐廳在早餐時間沒有開鮮風系統，只有開冷氣。經煙霧測試，餐廳角落位置空氣流動十分差，相信42歲男測量師在與空姐母親在餐廳同處的15分鐘染疫。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

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記者：李榮忠

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