  • 20°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺失資料】威爾斯親王醫院癌症中心丟失病理報告　涉7病人資料

社會 19:57 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

威爾斯親王醫院癌症中心丟失病理報告。（資料圖片）

威爾斯親王醫院今日（5日）公布一宗遺失病人資料事件。院方1月3日中午接獲位於「包玉剛爵士癌症中心」及「包黃秀英女士兒童癌症中心」內的普通科門診診所報告，發現遺失放置於診症室內7名病人的病理報告，報告載有病人的姓名、身份證號碼、性別、年齡和檢查結果等個人資料。

院方稱高度關注事件，診所職員獲悉事件後隨即在診所及附近範圍搜查，亦馬上聯絡當日上午曾進入該診症室的病人及翻看閉路電視片段，惟未能尋獲該批報告。

院方已個別通知受影響的病人及重新列印相關報告。病人治療不受影響。事件已通知警方及呈報個人資料私隱專員公署。
　　 
威爾斯親王醫院就事件向受影響病人致歉，並透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【手指變白】女網民冬天手腳冰冷手指末端發白　醫科生提醒恐患病：盡快去醫院！
今日 14:29
【手指變白】女網民冬天手腳冰冷手指末端發白　醫科生提醒恐患病：盡快去醫院！
【醫院鬧事】8人醉酒闖律敦治醫院鬧事　1人涉襲警拒捕等罪名被捕
今日 12:31
【醫院鬧事】8人醉酒闖律敦治醫院鬧事　1人涉襲警拒捕等罪名被捕
【Omicron變種】周五酒吧、主題公園等表列處所關閉　公立醫院暫停探訪
今日 16:02
【Omicron變種】周五酒吧、主題公園等表列處所關閉　公立醫院暫停探訪

你可能感興趣

【手指變白】女網民冬天手腳冰冷手指末端發白　醫科生提醒恐患病：盡快去醫院！
今日 14:29
【手指變白】女網民冬天手腳冰冷手指末端發白　醫科生提醒恐患病：盡快去醫院！
【醫院鬧事】8人醉酒闖律敦治醫院鬧事　1人涉襲警拒捕等罪名被捕
今日 12:31
【醫院鬧事】8人醉酒闖律敦治醫院鬧事　1人涉襲警拒捕等罪名被捕
【Omicron變種】周五酒吧、主題公園等表列處所關閉　公立醫院暫停探訪
今日 16:02
【Omicron變種】周五酒吧、主題公園等表列處所關閉　公立醫院暫停探訪
威爾斯 電視 編輯 威爾斯親王醫院 包玉剛 肺炎 香港 癌症

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘