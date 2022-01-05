【遺失資料】威爾斯親王醫院癌症中心丟失病理報告　涉7病人資料

▲ 威爾斯親王醫院癌症中心丟失病理報告。（資料圖片）

威爾斯親王醫院今日（5日）公布一宗遺失病人資料事件。院方1月3日中午接獲位於「包玉剛爵士癌症中心」及「包黃秀英女士兒童癌症中心」內的普通科門診診所報告，發現遺失放置於診症室內7名病人的病理報告，報告載有病人的姓名、身份證號碼、性別、年齡和檢查結果等個人資料。

院方稱高度關注事件，診所職員獲悉事件後隨即在診所及附近範圍搜查，亦馬上聯絡當日上午曾進入該診症室的病人及翻看閉路電視片段，惟未能尋獲該批報告。

院方已個別通知受影響的病人及重新列印相關報告。病人治療不受影響。事件已通知警方及呈報個人資料私隱專員公署。



威爾斯親王醫院就事件向受影響病人致歉，並透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。

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責任編輯：陳梓蔚