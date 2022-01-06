【STEM教育】男拔首次於恒隆數學獎奪3個優異獎　13歲男生成最年輕個人得獎者

▲ 男拔學生於恒隆數學獎奪3個優異獎。（陳國峰攝）

拔萃男書院數學隊於今屆恒隆數學獎取得3個優異獎，其中年僅13歲的中一學生徐子豐更是歷來最年輕的個人得獎者，研究題目與著名的「巴塞爾問題」有關。他目前已赴英國升學，期望擴闊自己的眼界和國際視野，並說會繼續於數學方面發展。

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只有13歲徐子豐是恒隆數學獎歷屆單人參賽者中最年輕的得獎者，他於小四時參與香港資優教育學苑主辦的國際數學奧林匹克訓練後，開始鑽研數學，最擅長幾何方面的課題。而徐子豐熱愛數學的原因，是喜歡其絕對確定性︰

我喜歡數學的嚴謹和邏輯，我喜歡它的絕對確定性，不會有模稜兩可的情況，也喜愛解決難題後的滿足感。

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談到參賽的經歷，徐子豐說自己年紀雖比其他人輕，但掌握的數學知識並不遜色，又說今次首次參加關於數學研究的比賽，與過往的感覺完全不同，「以往我參加奧數比賽做畢題目，會對自己的表現心中有數，但做數學研究不會有對與錯，亦不會知道自己做得好不好。」因此最終獲獎，令他感覺很興奮，亦為他在數學領域研究打下一支強心針，相信會對日後發展有很大幫助。

▲ 徐子豐是歷屆最年輕的個人得獎者。（受訪者提供）

數學對於不少人來說都是沉悶的，但徐子豐於當中發掘到樂趣，至於他學習的秘技︰

我認為時刻懷着堅毅的意志，能夠在學習的路上達到事半功倍的效果。當我遇到數學難題時，會努力提醒自己，不要輕易放棄。每次的成功，都有助提升我的解難能力。

男拔今年派出4支隊伍參賽，最後斬獲3個優異獎，徐子豐之外，其餘兩組得獎者都有計劃、或已到海外升學。另一名以個人參賽的學生林伯翰，目前於劍橋大學攻讀數學，日後或投身數學教育，讓更多人學會欣賞數學。他提到，準備比賽時全天候都在思考研究題目,其中一個解法便是在洗澡時構思出來，又說數學最重要是操練，如果日常能多做練習，定能將勤補拙，彌補天資的差異。

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而由3名學生組成的獲獎小組，研究題目涉及應用數學、物理及微積分，其中兩名學生鄭力行、岑熙齊，亦已計劃追隨指導老師陳朗天的步伐，到英國升學、研讀數學。二人由初中開始已參與不同類型數學比賽，都喜愛數學的邏輯，又認為解決數學難題可獲滿足感。今次挑戰研究類型的比賽，因時間管理做得不好，差點趕不及提交論文，對最終獲獎感到意外。談到有何秘訣，岑熙齊就認為，學習數學最重要是理清概念再加以適當操練。

負責指導同學的老師陳朗天就說，學校的數學隊由中一開始，就為有能力及有興趣的學生，提供訓練平台，每年平均都有約100人參與，每星期會有3次的訓練。他又提到，今次比賽最困難的地方，是揀選題目，因要選擇些沒有人研究過、又可能有答案的題目。為了協助學生撰寫論文，他邀請了6位舊生，又向學生推薦可作參考的論文。

陳朗天又說，最初為學生定立的目標是要完成論文，進入答辯環節已屬意料之外，一眾同學花費兩個月時間準備。

▲ 男拔學生於恒隆數學獎奪3個優異獎。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴