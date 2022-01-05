  • 20°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】衞生署上周接30宗打針後異常報告　再多1人離世前14日內曾打疫苗

社會 20:00 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

衞生署公布最新疫苗接種監測更新。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（5日）公布，最新疫苗接種監測更新，上周共接獲30宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，再多1人離世前14日內曾打疫苗；但沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

截至1月2日晚上8時，本港市民合共接種了超過996萬劑新冠疫苗；已接種最少一劑疫苗的市民約489萬名，佔全港12歲或以上人口的72.6%。

截至1月4日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【空姐群組】染疫測量師曾訪天后「陸田園」與空姐母親同場　袁國勇今晚到場視察
今日 19:25
【空姐群組】染疫測量師曾訪天后「陸田園」與空姐母親同場　袁國勇今晚到場視察
【關閉場所】康文署宣布暫停開放轄下大部分場地　一文看清場地清單
今日 19:36
【關閉場所】康文署宣布暫停開放轄下大部分場地　一文看清場地清單
【收緊防疫】房委會宣佈周5起關閉公屋康體及公共設施　同時取消所有場地申請
今日 19:42
【收緊防疫】房委會宣佈周5起關閉公屋康體及公共設施　同時取消所有場地申請

你可能感興趣

【空姐群組】染疫測量師曾訪天后「陸田園」與空姐母親同場　袁國勇今晚到場視察
今日 19:25
【空姐群組】染疫測量師曾訪天后「陸田園」與空姐母親同場　袁國勇今晚到場視察
【關閉場所】康文署宣布暫停開放轄下大部分場地　一文看清場地清單
今日 19:36
【關閉場所】康文署宣布暫停開放轄下大部分場地　一文看清場地清單
【收緊防疫】房委會宣佈周5起關閉公屋康體及公共設施　同時取消所有場地申請
今日 19:42
【收緊防疫】房委會宣佈周5起關閉公屋康體及公共設施　同時取消所有場地申請
新冠肺炎疫情 經濟 衞生署 人口

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘