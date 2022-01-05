【新冠疫苗】衞生署上周接30宗打針後異常報告　再多1人離世前14日內曾打疫苗

▲ 衞生署公布最新疫苗接種監測更新。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（5日）公布，最新疫苗接種監測更新，上周共接獲30宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，再多1人離世前14日內曾打疫苗；但沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

截至1月2日晚上8時，本港市民合共接種了超過996萬劑新冠疫苗；已接種最少一劑疫苗的市民約489萬名，佔全港12歲或以上人口的72.6%。

截至1月4日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：吳卓峰