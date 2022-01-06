【校長訪問】男拔「大佬文化」師兄弟教學相長　推校本課程鼓勵學生多關心弱勢

▲ 男拔校長鄭基恩。（陳國峰攝）

傳統名校拔萃男書院的學生能文能武，要數學校特別之處，不得不提其獨特的「大佬文化」。男拔校長鄭基恩形容，男拔的「大佬制」令學生有成長楷模之餘，在與師兄弟相處時加強溝通及領導技巧，也增強他們對校的歸屬感，形成濃厚的愛校情懷，舊生亦積極地協助師弟的發展。面對日新月異的科技，鄭基恩說，校方着重培養學生的自主學習能力，希望畢業生成為同時具科技才能及同理心的人，近年更推出相應課程，鼓勵學生多關心弱勢社群。

男拔校長鄭基恩本亦是男拔校友，小一至中學畢業都在男拔渡過，1989年回母校教書，留任至今。他說，男拔擁有獨特的「大佬」文化，不少課外活動不只由老師帶領，高年級的同學同樣扮演重要的領導角色︰

在青少年成長過程，尤其是男生，很多時候都不是有人教，就要聽你講，而是要有一個學習榜樣。

而對於大佬們來說，鄭基恩認為，指導「細佬」的過程可以培養他們的領導能力，「高年級學生教人時，自己的能力都會有提升，亦會學會領導能力。」低年級的學生在師兄的帶領下逐步成長，輪到他們成為「大佬」時，又繼續將這種文化精神傳承下去。而這種傳承，亦讓學生對學校有強烈的歸屬感及責任感。

男拔首次於恒隆數學獎奪3個優異獎，13歲得主成最年輕個人得獎者，詳情即看：【下一頁】

▲ 男拔於恒隆數學獎獲得3個優異獎。 （恒隆數學獎提供）

鄭基恩說，師兄弟之間的連結，甚至跨越年齡的界限，不少舊生亦對師弟的比賽很上心，甚至會越洋指導，例如今屆恒隆數學獎中，就有至少6名師兄協助選論文題目及準備答辯，是「三代同堂」：

這裏師兄弟的承傳很厲害，每個不同範疇、行業，由10多歲、到20多30歲，連到五六十的人都有，他們會互相溝通，學生畢業後工作、實習，舊生都會幫忙。

男拔舊生稱為「Old boys」，不少人即使在畢業後仍然願意為母校貢獻，鄭基恩說，有些較年輕的畢業生掌握社會上的新發展後，亦會告知學校，以裝備學生迎接未來；至於再年長一點的畢業生，可能在社會中擔當不同位置的角色，亦可與學生分享所見所聞，擴大學生的學習體驗，

所以學校文化好豐厚，學生學習的不止是中學6年的知識，他們畢業之後又帶新知識回校，形成一個循環。

他笑稱，科技發展快速，新事物多至連他自己都不全認識，因此十分歡迎舊生將所見所聞帶回去，推動學校發展。鄭基恩指出，近年推出的STEM課程創新及設計科（Innovation and Design），亦是由舊生與學校共同商量出來。

該課程取代舊有的設計與應用科技課程，中一級同學會學習基本STEM技巧，中二、三時就會走進社區，觀察弱勢社群需要，再為他們設計有用的科技產品，例如為輔助長者走路的儀器。鄭基恩說，希望透過課程，令學生掌握STEM技巧，亦同時具同理心︰「世界變得太快，技巧是教不完的，這個課程是着重過程。」

▲ 男拔校長鄭基恩。（陳國峰攝）

除了富同理心，鄭基恩亦期望男拔的畢業生具有良好的社交技巧，做到全人發展︰

又要專又要闊，一來要有領悟能力，可面對世界快速轉變；亦要學懂與人相處，有同理心、領導能力、與一個團隊相處，領導同學一條心做事。

鄭基恩已於男拔任校長多年，形容男拔多年來的「基因」沒有變，不過以往是嚴厲的愛（tough love），近年就會走溫暖路線。他又提到，觀察到近年家長接觸的資訊比以往多，對子女的人生規劃更上心，「家長由N班開始就要為小孩鋪路，幼稚園、小學、中學步步都不能出錯，但有沒有給予空間，讓學生自己發掘機會，學習怎克樣服挫折呢？」他說，男拔希望培養學生更主動，對自己的學業更上心。

▲ 男拔於恒隆數學獎獲得3個優異獎。 （恒隆數學獎提供）

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記者：黃悅晴