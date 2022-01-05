【JUPAS】3.9萬人申請聯招創2012年來新低　校長分析：與移民潮及國際課程備受追捧有關

▲ 本年度大學聯招（JUPAS）申請人數創近年新低，升學顧問及校長均指與近年國際課程備受追捧有關。（資料圖片）

本年度大學聯招（JUPAS）申請人數創2012年首屆文憑試（DSE）以來新低，首輪僅38,955人申請，較去年減少1,057人，有升學顧問及校長均分析與適齡人口下跌，加上可循非聯招升讀大學的高中國際課程備受追捧等因素有關，直資學校議會主席陳狄安直言，移民潮下部分學生計劃在完成DSE便離港，故沒有申請聯招，相信除「神科」以外普遍大學學位競爭也會減小。

大學聯招首輪申請已於上月8日截止，據聯招網頁最近更新數據顯示，2022年度有38,955人申請，涉及463間中學，創2012年以來新低，申請人數較去年40,012人，減少1,057人、跌幅近3%；較2013年高峰69,172人，更大減約44%。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析指，隨著適齡學生人口呈跌勢，加上近年更多人選擇修讀國際預科文憑（IB）及英國高考（GCE A-level）課程等非聯招入學途徑，「尤其是呢兩年，感覺IB高分啲」；他亦估計有小部分學生決心考完文憑試後到海外升學，以及今年部分副學位課程被剔出聯招課程名單，令預期成績稍遜的申請人減少。

陳狄安則指，近年國際課程掀起，更多直資學校及私校開辦國際課程，加上部分有意到海外升學的文憑試考生已預先獲海外大學取錄，而退學潮下部分學生及其家庭已打算移民，不會留港升學，均導致聯招申請人數減少。他預料申請人數減少會令文憑試考生的升學競爭相對減少，「『神科』門檻未必會降低，但普遍大學學位競爭會易咗」。

TOPick早前統計本年度熱門課程入學競爭情況：

【JUPAS】教大歷史教育學士約38人爭一學位 各校幼教及體育課程競爭激烈 詳情即看：【下一頁】

參考2021年度聯招入學情況：

【JUPAS】移民潮衝擊港大「神科」報讀人數及成績皆跌 專家：選科可更進取 詳情即看：【下一頁】

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅