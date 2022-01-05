【第五波疫情】楊潤雄籲全港學校提高戒備　叫停陸運會、水運會等大型活動

▲ 教育局局長楊潤雄今日（5日）重申，學校現階段不應舉行大型活動，包括陸運會、水運會等，以及所有非必要的活動。（資料圖片）

本港社區出現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，教育局局長楊潤雄今日（5日）在社交網站發文呼籲學校提高戒備，嚴格做好防疫工作，重申現階段不應舉行大型活動，包括陸運會、水運會等，以及所有非必要的活動。局方同日向全港學校發通函提醒學校保持警覺，並會盡快公布「疫苗氣泡」計劃擴大至學校的進一步細節，促請師生及家長盡快接種疫苗。

特首林鄭月娥今午在記者會表明現時毋須要求學校停課（詳情即看：【下一頁】）。楊潤雄其後在facebook發文表示，面對Omicron風險近日急增，呼籲各界減少聚會，他亦會暫停訪校活動，並呼籲各學校提高戒備，嚴格做好防疫工作，並指疫苗是防疫抗疫關鍵，籲學校教職員、適齡學生及家長盡快接種，教育局會密切留意疫情的發展，諮詢衞生專家意見，並與學界保持緊密聯繫，攜手共同抗疫。

教育局今日亦以「疫情嚴峻 保持警覺」為題向全港學校發通函，指就中小學而言，局方理解面授課堂對學生的學習及成長十分重要，故現行有關面授課堂安排在現階段仍會繼續，籲教職員及學生必須繼續嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行每天回校前量體溫、時刻配戴口罩及勤洗手等抗疫措施。

局方在通函重申，學校在現階段不應舉行大型活動，包括陸運會、水運 會等，以及所有非必要的活動，並提醒已恢復全日面授課堂的學校，如安排學生在校園內用膳，最理想做法是由教師或學校人員看管，讓學生在校內享用由學校飯盒供應商或餐飲供應點提供的獨立包裝飯盒，學校亦應為餐桌設置隔板，學生須保持適當距離，並面向同一方向，用膳後立即戴回口罩及進行清潔。

至於幼稚園，亦須嚴格遵守《學校健康指引》，不應在進行課堂以外的另一個半天安排學習或其他活動，避免學生一整天在學校活動。 如學生因家中乏人照顧而需要全日留在學校，家長應為子女準備茶點及 午餐帶回學校，並自備餐具。學校須做足防疫措施，確保兒童的安全及健康。

局方亦提及政府最近公布將於2月24日擴展「疫苗氣泡」計劃，在更多處所實施，就在學校實施上述計劃的進一步細節，局方會盡快公布，並促請學校教職員、學生及家長盡快接種疫苗。局方續指，疫情在未來可能急速變化，會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，務求盡早通知學校相應的安排。

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責任編輯：馮琪雅