【Omicron變種病毒】天際100暫停開放通知　已購票顧客可申請退款

▲ 天際100周五起關閉。（陳國峰攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，政府收緊防疫措施。天際100表示，鑑於新型冠狀病毒疫情於香港正迅速變化，為配合政府最新實施之《預防及控制疾病規例》，天際100香港觀景台須於2022年1月7日至20日暫停開放，並暫定於1月21日重開（需視乎政府最新公佈之防疫措施）。天際100將密切監察疫情發展，有關觀景台重新開放之詳情，將稍後於天際100官方網站內公佈。

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責任編輯：袁澍