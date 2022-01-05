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【Omicron變種病毒】天際100暫停開放通知　已購票顧客可申請退款

社會 21:21 2022/01/05

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

天際100周五起關閉。（陳國峰攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，政府收緊防疫措施。天際100表示，鑑於新型冠狀病毒疫情於香港正迅速變化，為配合政府最新實施之《預防及控制疾病規例》，天際100香港觀景台須於2022年1月7日至20日暫停開放，並暫定於1月21日重開（需視乎政府最新公佈之防疫措施）。天際100將密切監察疫情發展，有關觀景台重新開放之詳情，將稍後於天際100官方網站內公佈。

已購買天際100門票及其他套票之訪客，請電郵至 info@sky100.com.hk 與客戶服務部聯絡，並安排退款。不便之處，敬請見諒。有關觀景台之查詢，可致電郵（info@sky100.com.hk）與客戶服務部聯絡 ; 有關商務宴會及婚宴場地之查詢，可致電郵至（event@sky100.com.hk）與商務宴會團隊聯絡。

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責任編輯：袁澍

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