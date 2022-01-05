【史維辭任】科大校董會發網上問卷　邀師生就新校長人選理想條件排優次

▲ 科大校董會邀請各大學持份者填寫網上問卷，就新校長理想特質表達意見。（資料圖片）

香港科技大學去年底11月宣布，校長史維提早於今年10月19日離任，身兼校長物色委員會主席的科大校董會主席廖長城今日（5日）向師生發電郵，邀請各大學持份者填寫網上問卷，就新校長理想特質表達意見，從學術成就、領導能力、管治及行政能力，以及在本港及內地工作經驗以助科大廣州分校制訂策戰等條件之中，選擇最重要的首兩項條件。

科大去年11月已宣布成立校長物色委員會，將提供新任校長人選予校董會考慮，目標讓新校長於明年10月或此後不久就任。廖長城今向科大教職員、學生及校友發電郵，透露物色委員會通過正式遴選程序，已委任國際獵頭公司Perrett Laver，協助在全球尋找新任校長人選，有關招聘公告已在本地及海外主要媒體刊登。

廖長城指，隨著物色程序開始，校方欲聆聽作為重要持份者的師生及校友，就新校長的理想關鍵特質表達意見，故邀請師生參與網上問卷調查，並指有關問卷答案會得到嚴格保密，由上述獵頭公司收集後，再向委員會匯報整體情況，籲師生在1月18日或之前完成問卷。

據有關網上問卷內容，問及受訪者認為科大下一任校長最重要的首兩項特質為何，並提供7項特質供選擇，以「1」代表「最為重要 」、「2」代表「第二重要」。7個特質選項包括學術成就及地位；戰略願景及思想領導力以帶領大學達到更高成就水平；管治及行政經驗和能力；籌款能力；能有效倡導高等教育進步，具備國際視野在香港及地區進行創新及知識轉移；帶領科大在充滿挑戰和競爭的環境中尋找新機會的能力；以及在本地及內地工作的知識及經驗，以助科大廣州分校制訂清晰願景和戰略，確保科大可提供統一的科大校區互補戰略。

受訪者亦可在上述7項條件自填意見，或在「其他」欄目表達意見。最後一題亦是開放式問題，問及受訪者認為下一任科大校長會面臨哪些挑戰和機遇。

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責任編輯：馮琪雅