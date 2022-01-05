  • 20°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 23:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【史維辭任】科大校董會發網上問卷　邀師生就新校長人選理想條件排優次

社會 21:55 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

科大校董會邀請各大學持份者填寫網上問卷，就新校長理想特質表達意見。（資料圖片）

香港科技大學去年底11月宣布，校長史維提早於今年10月19日離任，身兼校長物色委員會主席的科大校董會主席廖長城今日（5日）向師生發電郵，邀請各大學持份者填寫網上問卷，就新校長理想特質表達意見，從學術成就、領導能力、管治及行政能力，以及在本港及內地工作經驗以助科大廣州分校制訂策戰等條件之中，選擇最重要的首兩項條件。

科大去年11月已宣布成立校長物色委員會，將提供新任校長人選予校董會考慮，目標讓新校長於明年10月或此後不久就任。廖長城今向科大教職員、學生及校友發電郵，透露物色委員會通過正式遴選程序，已委任國際獵頭公司Perrett Laver，協助在全球尋找新任校長人選，有關招聘公告已在本地及海外主要媒體刊登。

廖長城指，隨著物色程序開始，校方欲聆聽作為重要持份者的師生及校友，就新校長的理想關鍵特質表達意見，故邀請師生參與網上問卷調查，並指有關問卷答案會得到嚴格保密，由上述獵頭公司收集後，再向委員會匯報整體情況，籲師生在1月18日或之前完成問卷。

據有關網上問卷內容，問及受訪者認為科大下一任校長最重要的首兩項特質為何，並提供7項特質供選擇，以「1」代表「最為重要　」、「2」代表「第二重要」。7個特質選項包括學術成就及地位；戰略願景及思想領導力以帶領大學達到更高成就水平；管治及行政經驗和能力；籌款能力；能有效倡導高等教育進步，具備國際視野在香港及地區進行創新及知識轉移；帶領科大在充滿挑戰和競爭的環境中尋找新機會的能力；以及在本地及內地工作的知識及經驗，以助科大廣州分校制訂清晰願景和戰略，確保科大可提供統一的科大校區互補戰略。

受訪者亦可在上述7項條件自填意見，或在「其他」欄目表達意見。最後一題亦是開放式問題，問及受訪者認為下一任科大校長會面臨哪些挑戰和機遇。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【史維辭任】科大校長物色委員會13人名單　涉政協容永祺及信銀執董
17:10 2021/11/16
【史維辭任】科大校長物色委員會13人名單　涉政協容永祺及信銀執董
【史維辭任】曾促徹查周梓樂死訊　科大學生會前會長評史維作風開明：好嘅教育家
22:42 2021/11/09
【史維辭任】曾促徹查周梓樂死訊　科大學生會前會長評史維作風開明：好嘅教育家
【JUPAS】科大明年起採用「加分制」與港大中大睇齊　吸奪星尖子報讀
06:01 2021/11/10
【JUPAS】科大明年起採用「加分制」與港大中大睇齊　吸奪星尖子報讀
【科大演藝中心】匿名捐贈者要求種石斑草紀念謝婉雯醫生　鼓勵年青一代謹記奉獻的心　
22:41 2021/11/17
【科大演藝中心】匿名捐贈者要求種石斑草紀念謝婉雯醫生　鼓勵年青一代謹記奉獻的心　
【科大開荒牛】31年前逆流回港「開荒」　數學教授再為廣科大培育金融科技人才
06:00 2021/12/14
【科大開荒牛】31年前逆流回港「開荒」　數學教授再為廣科大培育金融科技人才

你可能感興趣

【史維辭任】科大校長物色委員會13人名單　涉政協容永祺及信銀執董
17:10 2021/11/16
【史維辭任】科大校長物色委員會13人名單　涉政協容永祺及信銀執董
【史維辭任】曾促徹查周梓樂死訊　科大學生會前會長評史維作風開明：好嘅教育家
22:42 2021/11/09
【史維辭任】曾促徹查周梓樂死訊　科大學生會前會長評史維作風開明：好嘅教育家
【JUPAS】科大明年起採用「加分制」與港大中大睇齊　吸奪星尖子報讀
06:01 2021/11/10
【JUPAS】科大明年起採用「加分制」與港大中大睇齊　吸奪星尖子報讀
香港科技大學‎ 廣州 大學 獵頭公司 史維 領導能力

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘