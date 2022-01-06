【Omicron變種】政府明起禁晚市堂食　一文看清最新防疫措施

▲ 政府明起禁晚市堂食。（林宇翔攝）

因應社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，政府昨宣布收緊防疫措施，包括禁止曾在8個國家逗留的人士來港、禁止晚市堂食等。即睇實施日期及內容：

外防輸入：

由1月8日凌晨零時起，為期14天至1月21日午夜，禁止從8個國家的民航客機來港，亦禁止曾經在這8個國家逗留過的人士轉機來港。

8個國家包括：

澳洲

加拿大

法國

印度

巴基斯坦

菲律賓

英國

美國

收緊內防擴散措施：

由1月7日（星期五）凌晨零時起，為期14日，直至1月20日：

取消所有大型活動或非必要聚會，如本地漁農美食嘉年華、香港單車節、行政長官及立法會議員茶聚等。

餐飲處所晚上6時後全面禁止堂食，B類食肆每枱人數上限改為2人、C類上限改為4人、D類上限改為6人；顧客數目上限則維持不變。若餐飲處所內有表演、跳舞、卡拉OK、麻將天九，全部須要暫停。

關閉16類處所，包括酒吧及酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（包括主題公園、表演場地、博物館等）、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、郵輪和活動場所。不受第599F章規管，但性質類似而屬於康文化署管理的場地亦會相應關閉。

酒店、賓館或私人會所可維持營運，但當中的餐飲處所不可提供晚市堂食。

暫停所有本地遊和「公海遊」活動

暫停醫院和院舍的探訪安排，需要恩恤的情況會獲特別考慮

四人「限聚令」和佩戴口罩的要求繼續生效

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責任編輯：陳梓蔚