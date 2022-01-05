【Omicron變種】西九文化區：M+博物館明起關閉兩周　戲曲中心節目後日起取消或延期

▲ M+博物館將關閉至1月7日。（ 梁偉榮攝）

Omicron變種病毒進入社區，政府進一步收緊防疫社交距離措施。西九文化區管理局宣布，M+博物館明日起關閉2周。而戲曲中心後日至1月20日的表演將改期或者取消。

具體安排為，M+博物館將於明日至1月20日閉館，所有已登記於此期間參觀 M+之人士，將歡迎重新預約其他日子到訪 M+。M+指定的預約平台將繼續透過電郵和短訊等方 =式，通知受影響人士最新的閉館安排。而原訂於1月6日在戲曲中心所有表演及節目將如期舉行，1月7日至20日在西九表演藝術場地舉行的所有表演及節目則會延期或取消。觀眾敬請保留門票，有關節目更改或其他相關的票務安排，稍後將於西九網站（www.westkowloon.hk）公布，網上票務及購票熱線（+852 2200 0022）將繼續維持服務。

另外，原訂於 2022 年 1 月在西九文化區苗圃公園場地「Wonderland 竹翠公園」舉行的音樂會將 會延期舉行，詳情請留意主辦單位公布。

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記者：李榮忠