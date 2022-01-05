【新冠肺炎】北大嶼山醫院感染控制中心負壓系統一度出現問題　中心指事件造成感染風險極低

▲ 北大嶼山醫院感染控制中心負壓系統一度出現問題，中心指事件造成感染風險極低。（資料圖片）

今日（5日）北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離病房負壓系統受影響，涉46名染新冠肺炎病人，中心會安排在涉事病房工作的職員接受14日醫學監察。

九龍西醫院聯網發言人指，今日上午11時17分，中心E座大樓兩個隔離病房有12個病格的負壓系統受影響，中心立即安排工程人員到場檢查並作出跟進，兩個病房的負壓系統於11時49分回復正常。事故的原因仍在調查中。

發言人表示，事發時涉事病房内有46名新冠肺炎病人，所有職員均穿著合適的保護裝備。當時病房內沒有進行高風險程序，所有病格的房門保持關閉，2名職員在其中一個病格進行清潔，其間兩人均穿戴合適保護裝備，並留在病格內。

中心感染控制組相信事件造成的感染風險極低。為謹慎起見，中心會安排在涉事病房工作的職員接受14日醫學監察。中心亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦處通報有關事件。

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責任編輯：李榮忠