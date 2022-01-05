【國安教育】基本法校際問答比賽增設國家發展成就題目　紫荊雜誌社贈讀本助推國民教育

▲ 教育局局長楊潤雄（左）今日（5日）從紫荊雜誌社代表接過《識法導航》學習讀本。（楊潤雄facebook圖片）

教育局今日（5日）向全港中、小學發通函，鼓勵學校和學生參與「第8屆《基本法》暨慶祝香港特別行政區成立25周年全港校際問答比賽」，在學校推廣國民教育，今屆比賽題目將增加中華人民共和國成立以來的發展歷程和成就、國家與香港特別行政區的關係，以及香港自回歸祖國以來的發展情況；紫荊雜誌社亦加入成為今年比賽的支持機構，向學校送贈《識法導航》學習讀本，供師生參考。

教育局今日舉辦啟動禮暨贈書儀式，並向全港小學及中學發出通函，鼓勵學校和學生踴躍參與比賽。教育局局長楊潤雄facebook發文，稱有關讀本除有助學生準備今屆問答比賽，亦可作為學校同工的教學資源，推動《憲法》、《基本法》和國民教育。

局方在通函指，自2015年起舉辦的《基本法》全港校際問答比賽，至今已有逾10萬名學生參加；本學年舉辦第8屆比賽，紫荊雜誌社加入為支持機構，編寫並向全港開設本地課程的中小學送贈《識法導航》學習讀本以作參考；三聯書店繼續作為支持機構，香港教育城在網上問答階段提供技術支援。

局方期望學生能多閱讀與《憲法》、《基本法》和國家安全有關的學習材料，加深認識國家與香港特別行政區密不可分的關係，承擔對社會的責任，培養國家觀念、香港情懷和拓寬國際視野。

比賽開放予小一至中六級學生參加，於1月21日截止報名，初賽將於2月14至21日以「網上問答比賽」形式舉行，4月公布初賽賽果，6月中舉行決賽，惟當局將因應疫情最新發展容後公布決賽安排。

今屆比賽增設多個獎項，初賽設最積極參與學校獎，全港參與率最高的中小學（各30所）將獲獎，並設十八區優秀學校獎，每區平均分數最高的一所小學和一所中學將獲獎；決賽則設現場打氣獎及全港校際問答比賽冠、亞、季軍及兩名優異獎，晉身決賽學校將有機會獲邀推薦學生參加「第7屆全國學生『學憲法講憲法』活動全國總決賽」。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅