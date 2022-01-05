【初步確診】空姐群組出現第4代傳播　再多2人初步確診

▲ 空姐群組出現第4代傳播，再多2人初步確診。（黃傑偉攝）

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，正跟進五宗新型冠狀病毒初步陽性檢測個案，當中四宗為與早前個案12754（空姐群組）相關，另外一宗與望月樓相關。

日前確診的空姐母親亦曾與59歲女友人及62歲女友人於12月31日早上9時，到陸田園餐廳小廚食早餐。59歲女友人沒有病徵，曾於1月4日早上到社區檢測中心進行檢測，同日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後她的檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。一名37歲女子為她的同住家人，沒有病徵，1月5日凌晨被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後她的檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。兩名病人均於中環卑利街39號地下榮源茶行工作，最後上班日期分別為1月1日和1月4日。

另外，62歲女友人曾於空姐母親於2021年12月28日至31日期間曾於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞，及在於同日在陸田園餐廳小廚聚餐。62歲女友人沒有病徵，於1月5日凌晨被送往竹篙灣檢疫中心，同日採集的樣本呈初步陽性，Ct值約20，她為一名退休人士，沒有接種新冠疫苗。而她的63歲丈夫在1月4日出現咳嗽，於1月5日凌晨被送往竹篙灣檢疫中心，同日採集的樣本呈初步陽性，Ct值約20，他未有接種新冠疫苗。63歲丈夫於北角英皇道255號國都廣場8樓805室工作，最後上班日期為1月4日。

至於該宗與望月樓相關的檢測初步陽性個案涉及一名62歲女子，居於九龍塘又一村達之路36號樂景樓，她是一名退休人士，近期沒有外遊，與早前檢測陽性個案同日（2021年12月27日）約下午12時半至下午1時45分到望月樓用膳。她已於1月4日凌晨被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，同日於檢疫中心抽取的樣本檢測呈初步陽性，Ct值大過20，變異病毒株檢測結果待定。病人12月30日出現頭痛，曾於4月12日及5月3日在香港接種兩劑復必泰。

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記者：李榮忠