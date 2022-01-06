  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (週四) 09:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】北角和富中心15座及銅鑼灣翠巒閣完成檢測　無發現陽性檢測個案

社會 09:07 2022/01/06

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

北角和富中心第15座，被列作(受限制區域)，市民需要進行強制檢測。（曾耀輝攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情。港府昨晚（5日）9時30分起圍封北角和富道49號和富中心15座，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨二時，約320名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨零時，約135名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約40戶，當中四戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【TOPick診症室】

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【Omicron變種病毒】尼日爾等3地現Omicron個案　曾逗留當地非港人周六起禁入境
20:40 2022/01/05
【Omicron變種病毒】尼日爾等3地現Omicron個案　曾逗留當地非港人周六起禁入境
【第五波疫情】楊潤雄籲全港學校提高戒備　叫停陸運會、水運會等大型活動
20:56 2022/01/05
【第五波疫情】楊潤雄籲全港學校提高戒備　叫停陸運會、水運會等大型活動
【Omicron變種】政府明起禁晚市堂食　一文看清最新防疫措施
今日 00:00
【Omicron變種】政府明起禁晚市堂食　一文看清最新防疫措施
【初步確診】空姐群組出現第4代傳播　再多2人初步確診
23:15 2022/01/05
【初步確診】空姐群組出現第4代傳播　再多2人初步確診

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】尼日爾等3地現Omicron個案　曾逗留當地非港人周六起禁入境
20:40 2022/01/05
【Omicron變種病毒】尼日爾等3地現Omicron個案　曾逗留當地非港人周六起禁入境
【第五波疫情】楊潤雄籲全港學校提高戒備　叫停陸運會、水運會等大型活動
20:56 2022/01/05
【第五波疫情】楊潤雄籲全港學校提高戒備　叫停陸運會、水運會等大型活動
【Omicron變種】政府明起禁晚市堂食　一文看清最新防疫措施
今日 00:00
【Omicron變種】政府明起禁晚市堂食　一文看清最新防疫措施
疫情 翠巒閣 經濟 和富中心 肺炎 香港 銅鑼灣 北角 天后

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘