【封區檢測】北角和富中心15座及銅鑼灣翠巒閣完成檢測　無發現陽性檢測個案

▲ 北角和富中心第15座，被列作(受限制區域)，市民需要進行強制檢測。（曾耀輝攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情。港府昨晚（5日）9時30分起圍封北角和富道49號和富中心15座，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨二時，約320名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨零時，約135名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約40戶，當中四戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐