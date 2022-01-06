【強制檢測】41個處所納強檢　涉港島多間食肆及多條巴士線

▲ 41個處所納強檢，涉港島多間食肆及多條巴士線。

政府今日（6日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處41個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。

中環花園道4-8號香港聖公會聖約翰座堂

指明期間及時段：2022年1月1日下午3時至下午 4時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

中環紅棉路29號香港公園體育館

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下 午4時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓金鑽名軒

指明期間及時段：2021年12月31日中午12時至 下午2時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月12日 （4）2022年1月19日

灣仔銅鑼灣興發街1號維多利亞公園（不包括需預約或需收費場所）

指明期間及時段：2022年1月1日上午6時至上午 9時、2022年1月2日上午6時 至上午9時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月14日 （4）2022年1月21日

跑馬地黃泥涌道133號禮頓山社區會堂

指明期間及時段：2022年1月4日上午11時至中 午12時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月8日 （4）2022年1月11日 （5）2022年1月16日 （6）2022年1月23日

銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

指明期間及時段：2022年1月2日下午5時至下午 7時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月14日 （4）2022年1月21日

中環卑利街39號地下榮源茶行

指明期間及時段：2021年12月16日至2022年1月 1日 （曾身處指明場所超過一小 時）

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

北角英皇道679號香港殯儀館

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午 8時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

灣仔港灣道6-8號瑞安中心2樓200號室港島智能身份證換領中心

指明期間及時段：2021年12月30日下午5時至下 午6時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月11日 （3）2022年1月18日

銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心地下1-2號鋪南記粉麵

指明期間及時段：2021年12月28日上午8時至上 午10時、2021年12月30日上 午8時至上午9時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月11日 （3）2022年1月18日

銅鑼灣加路連山道88號南華體育會體育中心（高座）底層游泳池

指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至中 午12時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月16日

銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨7樓及9樓

指明期間及時段：2021年12月27日下午5時至下 午7時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月15日

炮台山電器道183號友邦廣場地下3-4號鋪茶 東西

指明期間及時段：2021年12月27日上午9時至上 午10時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 (3）2022年1月15日

九龍石硤尾南山邨南山商場平台208-209號鋪南豐餐廳

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午 8時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

九龍深水埗石硤尾街58號聖方濟各堂

指明期間及時段：2021年12月19日上午7時至下 午4時、2021年12月24日下午 11時至2021年12月25日上午2 時、2021年12月25日上午9時 至中午12時、2021年12月26 日上午7時至中午12時、2021 年12月28日下午1時至下午6 時、2021年12月31日下午8時 至下午11時、2022年1月1日 上午9時至中午12時、2022年 1月2日上午6時至上午10時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

九龍太子界限街38L金華大樓地下小蓉麵家

指明期間及時段：2021年12月29日下午3時至下 午4時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月10日 （3）2022年1月17日

九龍紅磡高山道77號高山劇場及新翼

指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午 7時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

九龍石硤尾石硤尾邨美禧樓地下106號鋪稻香

指明期間及時段：2021年12月25日上午11時至 下午4時、2021年12月28日中 午12時至下午2時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月16日

九龍深水埗大坑東棠蔭街17號大坑東社區中心

指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至中 午12時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月16日

北角英皇道125-133號月明樓地下A號鋪君戶鍋貼大王

指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午 2時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月8日 （4）2022年1月11日 （5）2022年1月16日 （6）2022年1月23日

北角屈臣道2號海景大廈A座14樓1409-1411室Bethel Fellowship Limited

指明期間及時段：2022年1月2日上午11時至下 午3時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月14日 （4）2022年1月21日

北角英皇道175號地下知粥嘗樂

指明期間及時段：2022年1月2日下午1時至下午 2時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月14日 （4）2022年1月21日

炮台山英皇道147-151號萬事昌大廈1樓肯德基家鄉雞

指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午 5時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

九龍石硤尾南昌街美 山樓42座2-5號地鋪翠苑餐廳

指明期間及時段：2022年1月2日上午9時至上午 11時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

新界將軍澳貿業路8 號新都城中心1期2樓208號鋪海港酒家

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午 4時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3) 2022年1月13日 （4）2022年1月20日

北角英皇道255號國都廣場8樓805室中信証券

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月 4日 （曾身處指明場所超過一小 時）

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月8日 （4）2022年1月11日 （5）2022年1月16日 （6）2022年1月23日

北角電氣道169號康宏匯地下百匯軒

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下 午3時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

北角英皇道310號雲 華大廈4字樓504-505室福建中學校友會

指明期間及時段：2022年1月1日上午10時至下 午1時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

黃大仙正德街103號 黃大仙中心南館L1樓122B號鋪香港達人

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午 3時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月9日 （3）2022年1月14日 （4）2022年1月21日

天后威非路道3-9號 金都洋樓地下5B號鋪烏 龍小廚

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午 11時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

中環皇后大道中139 號 The L. Place 2樓唐宮小聚

指明期間及時段：2021年12月27日下午6時至下 午9時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月15日

2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士（不論以何種身分乘搭該交通 工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）為指明類別人士：

由北角碼頭開出往蒲飛路路線號碼23的新巴

指明期間及時段：2022年1月1日上午11時至下 午1時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2021年12月27日上午11時至 下午1時、2022年1月1日下 午2時至下午4時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下 午7時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月4日上午6時至上 午8時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月8日 （4）2022年1月11日 （5）2022年1月16日 （6）2022年1月23日

由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下 午2時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月8日 （4）2022年1月11日 （5）2022年1月16日 （6）2022年1月23日

又一城開出往石硤尾路 線號碼41M的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月2日上午5時至上 午7時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

又一城開出往黃埔花園路線號碼2A的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下 午2時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月12日 （4）2022年1月19日

黃埔花園開出往又一城路線號碼2A的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下 午8時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月7日 （3）2022年1月8日 （4）2022年1月11日 （5）2022年1月16日 （6）2022年1月23日

由小西灣（藍灣半島） 開出往黃大仙路線號碼 106的巴士

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下 午5時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

由黃大仙開出往小西灣 （藍灣半島）路線號碼 106的巴士

指明期間及時段：2022年1月1日下午7時至下 午9時

須進行檢測日期：（1）2022年1月5日或2022年 1月6日 （2）2022年1月8日 （3）2022年1月13日 （4）2022年1月20日

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責任編輯：余思嵐