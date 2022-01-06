【新春2022】昂平巿集千盞花燈打造迎春星光大道　匯聚大澳居民學生手繪畫祝福香港

▲ 昂坪市集打造逾千盞花燈的迎春星光大道。

虎年將至，昂坪360有新搞作同大家一同歡度新春！昂坪市集將於1月22日至2月15日，匯聚由大澳居民、小學生及中學生等人手繪畫，寄託全城祝願的逾千盞花燈，製作成花燈影裡360新春活動，照亮昂坪市集，祝福全香港！

大澳手繪花燈十分聞名，一年一度的大澳水鄉花燈節，就見證了大澳人的團結與創意。大澳每年均會舉辦花燈節迎接中秋，去年9月的大澳水鄉花燈節，大澳吉慶街、棚屋、紅橋、以至各條大街上仍會掛上手繪燈籠，每晚6時半至9時相繼亮起，令大澳充滿一片歡欣的中秋節氣氛，呈現獨特的水鄉情懷。

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去年12月，360義工隊聯同大澳鄉事委員會委員，包括大澳鄉事委員會主席何紹基、大澳文化協會主席黃志泉先生，聯同佛教筏可紀念中學及中華基督教會大澳小學的學生和家長們，以及大澳的居民，共逾100人一同創作，一起承傳大澳的在地傳統，又同時發揮創意，讓文化在創新環境下廷續下去。而昂坪360也會將這份濃郁的在地文化，由水鄉帶到山上的昂坪市集，讓更多人看見。

各位屆時蒞臨昂坪市集，就會見到以超過千盞花燈所組成的打卡場景，其中包括滿布新春花燈的「光亮鼓橋鳴祝願」、於昂坪市集春運豐收亭內掛滿壽桃型花燈兼大玩猜謎的「蟠桃祝壽考智慧」、由星形花燈組成光明大道的「星光大道耀前程」，由書法藝術家葉志明提字、大澳文化協會會長黃志泉及一眾大澳居民、中小學生等人手繪畫的花燈所組成的「昂坪市集花燈街」、以心形花燈點亮大家願望的「心之佳偶祈願牆」。花燈場景匯聚全城祝願，並可參與新春開運猜謎，為遊客照亮幸福美滿的新一年！

編輯：葉翠華