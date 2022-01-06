【香港金曲】邀MIRROR+ERROR出席發布會　曾志偉獲回覆：要拍戲唔得閒

▲ 《香港金曲頒獎典禮》將在4月舉行。

TVB及香港電台首度合辦音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，昨日（1月5日）於TVB將軍澳電視廣播城，舉行記者會，各大唱片公司都有派代表出席，不過人氣組合MIRROR和ERROR等ViuTV旗下藝人，卻未有現身。

昨日記者會上有不少歌手出席，包括AGA、ANSONBEAN、Dear Jane、Gin Lee、菊梓喬、Hey Joe Trio、陳凱詠、JNYBeatz、MC張天賦、曾比特、ONE PROMISE、Oscar 涂毓麟、Supper Moment、石山街等。

不過《聲學傳奇》炎明熹因要上學未有出席，另外有不少fans的MIRROR成員也不在記招名單。

TVB港台首度合辦音樂頒獎禮 《香港金曲頒獎典禮》4月3日九展舉行

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曾志偉和香港電台代表何重恩之後受訪，被問到有否找MIRROR、EROR出席記招，志偉坦承當然有，但獲ViuTV劇組回覆眾成員有工作在身，現正要拍戲，故沒辦法出席。

志偉也提到去年上任TVB後，已希望樂壇百花齊放，曾致電ViuTV高層魯庭暉，希望MIRROR可亮相TVB，但對方說「梗係唔得。」不過，志偉就指早前ViuTV轉播《叱咤》，炎明熹、姚焯菲已現身友台的電視。

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志偉：希望將來有更多媒體參予

而昨日跟ViuTV有關的藝人只有《全民造星II》出身的PIX3L，代表環球歌手出席記招。

另外，兩台合辦音樂頒獎禮，曾志偉表示希望是一個個有公信力的樂壇頒獎禮，更希望是永久性，不是只有一年，之後可以有更多平台媒體參予，雖然知道有不少困難，但至少有人行了第一步。

而《香港金曲頒獎禮》定於4月3日舉行，志偉解釋是不跟金像奬撞期，希望電影和音樂都多人關注。