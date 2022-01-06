【全民造星IV】Ash前夫踩場向MC「挑機」　爆鍾卓穎真面目揭有人付掩口費

▲ Ash前夫上門向MC「挑機」，連環發文揭前妻真面目再開直播爆料。

《全民造星IV》的23歲參賽者Ash（鍾卓穎）日前承認與台灣籍前夫阿龍離婚，隨即爆出歌手MC張天賦疑似介入二人婚姻。阿龍昨晚（1月5日）更到MC的網上直播踩場。

於今晨（1月6日），Ash前夫又在個人IG開Live，期間爆出收取了6萬元台幣並被要求簽下離婚協議書，又被律師下令不得聯絡及接近Ash，花生價越來越上漲。

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爆Ash離開原因

Ash日前承認與台灣籍老公阿龍結束維期僅一年的婚姻，連日來阿龍不時在其instagram發文，除想盡力為前妻說好話，期間亦爆出不少內幕。

在離婚消息宣布後，網上流出Ash與新人王MC張天賦在平安夜逛超級市場的照片，疑早前二人因為合作拍攝MV而擦出愛火，令MC頓成婚姻介入者，其經理人公司回應表示MC與Ash純粹工作關係，沒有發展的空間。

昨晚MC在其IG開直播，其間阿龍前來「踩場」，並留言謂：「如果你真的喜歡ash就要好好對她。」

接著阿龍又在限時動態發長文，指自己在過去這段時間受到婚姻、女方家庭、網絡及自己的精神壓力影響，一時情緒失控才會到MC的直播留言：「我一時情緒失控打的字，誤會了他們，這也是Ash離開我的原因。我容易被人牽著鼻子走，一直都是我的缺點。」

阿龍又表示會放棄該社交帳號：「謝謝這兩天大家對我的關心，但我不想再看到關於女方的任何事了。我沒想過我會在這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後妳也不來送機，一通電話，一條短訊都沒有，真的很絕。對不起是我太衝動了，對不起張天賦先生。」

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傷心回台灣

已經回到台灣開始第二日酒店隔離的阿龍，本來在昨晚揚言放棄其社交帳號，但在今早突然又開啟直播，接近三小時的直播中阿龍不停強顏歡笑，重覆多次想要過「開開心心、快快樂樂」的生活，又多次著網民不要再提Ash、MC等人，說過去了的事不想再說，但阿龍又會禁不住網民留言的挑釁，被牽動情緒爆料。

阿龍透露過去1年多於香港生活在餐廳打工的收入全部上繳太太，直到二人決定離婚，阿龍被要求搬離本來二人同住的家暫時分開，他表示當時Ash還為他張羅傢俱，把住處佈置得有家的感覺，還幫他買聖誕裝飾，當時Ash還慨歎二人婚姻需要走到如此地步：「她也努力過，我們都覺得已經盡力了。」

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收錢協議離婚

他承認自己因為愛打機，又給予Ash太多壓力而導致婚姻破裂，言談間表示有人要求他簽署離婚協議，但那人並不是Ash或者MC，而是一名女士。

阿龍指，本來他在香港的居留期直至今年3月，離婚則於五月份正式生效，但Ash方面不願意幫他延續居留期，在他簽下離婚協議後會收取到6萬元台幣（約1萬7千元港幣）的金額，內容是要求他不能再就Ash的事情發言。

回到台灣後阿龍決定放棄離婚協議，他提及到協議的內容，包括Ash方會幫他延續香港的居留權讓他留在香港賺錢，由於他放棄了所以之後要向Ash償還早前所得到的6萬元台幣。

另外，阿龍透露這次回來台灣約8千港幣的機票錢，需要他在港認識的朋友為他湊得，從Ash方取得的6萬元台幣花在隔離酒店上已經用光。

▲ 阿龍開直播。

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保持50公尺距離

他表示，曾向Ash要求幫他延續香港居留權，讓他可以賺取多一點的錢再回台灣生活，但Ash的代表方非常狠心，要求律師向其下令，不得以任何方法聯絡及接觸Ash，在路上如遇到Ash需要保持50公尺距離：「我一直有家裡的鑰匙，但你跟律師說我會對她造成生命危險。」

以上各種狠心的舉行令阿龍心灰意冷，所以決定放棄離婚協議書，決定在網上爆料。

不過阿龍的直播在大約今早十時前突然完結，帳號也突然消失，未知是他本人決定全完關閉帳號，還是被惡意攻擊關閉。

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