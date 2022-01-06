【香港健康碼】截至今早已有逾74萬人申請港康碼　系統已新增自動開戶服務供短暫訪港人士使用

▲ 截至今早9時已有逾74萬人申請「港康碼」帳戶。（資料圖片）

香港健康碼去年12月10日正式推出，政府資訊科技總監辦公室表示，截至今早（6日）9時，已有逾74萬人申請「港康碼」帳戶。當局為方便由內地經轉碼短暫訪港而未開設「港康碼」帳戶人士，「港康碼」系統已新增自動開戶服務。

當局指，由內地經轉碼來港人士只要在「粵康碼」轉碼到「香港衞生署電子健康申報表」時，提供一個可於本港接收短訊的手機號碼，包括已開啟漫遊功能內地手機號碼，系統將會根據資料，自動開設一個臨時「港康碼」帳戶，並以手機短訊發送帳戶啟動碼，隨後即可登入「港康碼」系統啟動帳戶，臨時帳戶有效期為30日。有關人士只要在有效期內登入「港康碼」系統，並上載香港住址證明，經核實後則可轉為正式「港康碼」帳戶。

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責任編輯：郭詩詩