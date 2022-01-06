【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因

綽號「顧老闆」的顧紀筠平日都會於社交平台上分享自己的生活照，其所居的大宅、心愛的名袋都一一曝光。她就曾經於片段中「開箱」自己所擁有的Hermès Kelly 25，稱自己「等咗好耐」兼讚「磨紗面Nice」，足見她對該品牌的手袋相當喜愛。

而年少時期的她在徙置區成長，中學畢業後加入娛樂圈，結果廿多歲就達成她中學時許下的目標，就是為家人在半山置業，再慢慢成為現時設計兼賣珠寶的她！

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Hermès擁躉

顧老闆平日也會於社交平台上載自己所擁有的名袋，她就曾分享自己的磨紗面Hermès Kelly 25，又分享過朋友送她一個拿著Hermès的公仔，更曾經與飯局上的另外三位朋友拿著同款不同色的Hermès手袋，她也有拍下如此壯觀的畫面呢！

另外，她又曾經於2017年生日時收過Hermès手袋造型的蛋糕，曾寫道：「Love all these Birthday cakes! 」，相信也是令一眾女士相當羨慕呢！

▲ 顧老闆投資有道。（湯炳強攝）

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顧老闆日前接香港電台節目《安哥同學會》訪問時，分享自己「入坑」的經過：「有日我訪問品牌總經理『聽講你哋啲袋好難買。』對方話又唔算，於是我就問佢『如果我想要一個，你估得唔得?』佢就問我想要邊一款，因為當時我自己冇諗過將來會再買，所以就要個最高型號。」

然後她形容：「之後唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」

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住屋邨發奮向上爬

顧紀筠在11歲時因做鞋廠生意的父親生意失敗和投資失利而遷居香港仔田灣邨，由於母親前往澳洲打工、父親上班，她就要負起煮飯洗衫兼照顧弟弟的責任。

她在中五畢業後到珠寶批發行任職銷售員，後來再加入麗的電視，她曾接受《經濟日報》專訪有提到「那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等等，所以我做很多show，可以一日『出街』4、5個節目，都是由我主持。」

由於勤力，她在廿多歲就為家人在半山置業，又於90年代就已經成功賺了人生第一桶金，後來她在演藝工作遇上樽頸位，決心解約並前往紐約修讀為期一年的珠寶鑑證。

她在1990年代末轉投無綫電視就開始為人熟悉，曾主持不少大型節目，也有參演過劇集演出，最令人印象深刻的是2005年《學警雄心》的Madam高慧君。

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再婚兼享受富貴生活

顧老闆於2003年再婚，嫁給思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒，育有一名親生兒子與一名繼女和一名繼子。繼子陳浚霆是《愛‧回家之開心速遞》中的風少，二人都會一同現身活動，又於社交平台分享溫韾合照。

另外，投資有道的顧老闆於2021年10月被發現以1.6億港元沽出西半山嘉慧園3335呎豪宅連車位，單位在2011年3月被顧紀筠與丈夫以8000萬元購入單位，10年後大賺，她接受傳媒訪問時就未有承認或否認。

她又有於剛過去的聖誕分享自己與家中巨型聖誕樹的合照，從其社交平台的相中可見豪宅位處半山區，景觀開揚，可俯瞰維多利亞港全景，十分有氣派！