【躁男打妻】蘭桂坊MMA躁男當街打老婆　熱褲妻遭「撻生魚」倒地不起

▲ 中環蘭桂坊再次發生打鬥事件。

中環蘭桂坊日前再次發生打鬥事件，一名男子與穿着熱褲的女子在街頭糾纏，雙方在地上拉扯及互踢。有人嘗試阻止打鬥但不果，男子其後衝前將女子重摔在地上，女方倒地不起。圍觀人士見狀大叫「你老婆嚟㗎！」，並將男子推開，大罵他做錯。影片曝光後引來網民熱議。

IG用戶「lankwaibrawl」日前上載片段，片中一名男子在蘭桂坊近德己立街與雲咸街交界，與一名女子在地上扭打、起腳互踢。躁男抓着女子質問，「你做乜嘢啊？我有乜嘢做錯？你講啊！你打我？傻咗啊？」。一名手持魚蛋的男子嘗試阻分隔雙方，躁男趁女子站起之際，衝上前將她重摔在地，女子倒地不起。

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影片瘋傳惹熱議

圍觀人士見狀大叫「你老婆嚟㗎！」，手持魚蛋的男子不值男方惡行，憤怒地將手上2碗魚蛋扔下，再把他推開，直斥對方做錯。兩男在馬路邊拉扯糾纏，有人查看女子情況，扶她慢慢坐起來。片尾見有警員到場了解事件。

影片傳出後引來網民熱議，「打女人係咪覺得自己好型好威？」、「郁手唔太好」、「有咩唔啱，都唔應該當街打老婆！」、「講咩都好，都唔應該郁手打人，仲要係女人。」、「咁多人食花生唔幫手」。

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責任編輯：王明芳