【噪音滋擾】鄰居凌晨1點半沖涼高歌《記憶棉》　苦主見證歌喉進步引鄰居現身道歉

▲ 大埔太和邨有街坊投訴鄰居深夜沖涼大聲唱歌。

沖涼是一天最私人放鬆的時間，有些人會放聲唱歌，但可能會對鄰居造成滋擾。有大埔太和邨街坊最近在Facebook群組投訴，指有一名男性鄰居習慣每晚凌晨1:30邊沖涼邊「鍛練歌喉」，評價歌喉進步不少，但就建議對方可收細聲量。幽默帖文引來不少網友留言，甚至引來一名自稱是鄰居本人的男網民現身致歉，更與苦主討論下次唱哪首歌，相當惹笑。

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有網民周二（4日）在Facebook群組發帖，指在大埔太和邨某單位內有一名男性鄰居每晚凌晨1:30都會邊沖涼邊唱歌，唱了半個月《我不如》後，上星期開始唱《記憶棉》。網民指，鄰居由一開始走音，到現在歌喉進步不少，但就建議對方可收細聲量，更禮貌地道謝，同時反問對方「下次唱咩歌？」引來其他網友熱烈議論：

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意想不到的發展是，後來一名自稱是鄰居本人的男網民亦有留言道歉，指自己習慣深夜收工，並向苦主承諾明晚起會收細音量：

I m sorry 我聽晚開始會細聲d，慣左收夜，唔好意思。

該名男網民其後更與苦主展開討論，指自己最近正在練唱《E先生連環不幸事件》，叮囑對方不要介意，而苦主也禮貌回覆：「唔會e先生我ok」。結果，該名苦主昨日（5日）再發帖，表示對方在當日凌晨3點再高歌《記憶棉》，又評價對方「睇黎佢好鍾意呢首歌，今晚唱得唔錯」，同時附上一段錄音。

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責任編輯：羅嘉欣