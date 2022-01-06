【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施「長痛不如短痛」　冀盡快切斷社區傳播鏈

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日（5日）宣布收緊一系列防疫措施，由明日（7日）凌晨零時起，全港食肆晚上6時至翌晨5時暫停堂食，包括酒吧、主題樂園等15類表列處所均要關閉，公立醫院、安老院舍暫停探訪等；周六（8日）起，對英國、美國、加拿大、澳洲、菲律賓等8個國家實施地區性禁飛，禁止相關民航客機抵港14天。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始今早（6日）接受電台節目訪問時，指今次收緊措施的決定是希望盡快切斷社區傳播鏈，「長痛不如短痛」，透過「快狠準」措施，在14日內將疫情控制。

她指出，確診的測量師與早前確診的國泰空姐母親，曾在天后陸田園餐廳小廚在同一時段用餐，指雖然感染源頭目前較為清晰，但不代表沒有風險，呼籲同一時段在涉事餐廳進食的市民，盡快進行強制檢測。另有一名確診印傭曾到訪宿舍，當局正追蹤她有否接觸其他印傭。陳坦言，由於患者曾到訪社區不同地方，或仍有一些潛在的傳播鏈，呼籲曾到訪相關地點的人士要盡快接受檢測。

對於港府將收緊社交距離措施，並無決定停課及安排公務員在家工作，她引述特首林鄭月娥昨日於記者會上的說話，指早前已停課很久，認為停課對學生身心不是一個最好的安排，惟當疫情處於很嚴峻時，便是沒有選擇，「一定要咁做（停課）」，強調政府會密切留意情況，特首已要求教育局加強學校的預防措施。

她續指，當局已在公務員方面啟動不同措施，包括以視像形式開會等；另指目前有好多服務要公務員協助，已推出其他措施減少人流，政府會多管齊下應對疫情。

政府明日起收緊多項社交距離措施，受影響行業期望港府提供補貼。陳肇始表示，收緊防疫措施的決定是希望可以盡快切斷社區傳播鏈，想做到「長痛不如短痛」，透過「快狠準」措施，在14日內將疫情控制，讓市民及業界在農曆新年期間，可以做生意及歡渡佳節，強調港府會在第7日檢視實施情況：

今次落的措施係重的，但希望可以在14日內將疫情控制，讓業界在農曆新年期間可以做生意，市民可在較安全的情況下歡渡佳節。

陳肇始續指，政府在疫情開始後非常重視個案追蹤，認為是防止擴散的重要手段，一直檢視有沒有更好的方法，現階段每次均有加快個案追蹤，而且在個案追蹤辦公室的工作人員均是紀律部隊，他們有一定經驗，希望市民配合。



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記者：郭詩詩