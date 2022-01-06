【新冠疫苗】預約接種疫苗人數急升　聶德權冀兩周內重開一至兩間疫苗接種中心　

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，當局會在2月24日落實一系列擴大疫苗氣泡要求，令近期預約接種疫苗的人數急升（即看：【下一頁】）。公務員事務局局長聶德權表示，得知近日打針的熱度提升，當局期望在未來兩周內重開一至兩間社區疫苗接種中心。

聶德權今早（6日）接受電台訪問時指，未來社區疫苗接種中心將開放多一個星期預約時間，方便市民預約，合共提供4星期的預約時間；另會在社區疫苗接種中心，或13間公立醫院的接種站增加接種間，以增加打針能力，並會按需求重開一至兩間社區疫苗接種中心，希望可以在兩星期內重開。

他指出，距離政府在農曆新年擴大疫苗氣泡尚有7星期，目前的接種率達73.4%，每日社區接種中心可處理接種4萬劑疫苗，近日每天接種3.8萬劑疫苗，預計每個月能接種約120萬劑疫苗，當局亦計劃重開一至兩間社區疫苗接種中心，預計有足夠時間處理接種第一針及第三針。

他又說，希望可以預約的市民先到網上預約，讓未能預約的長者可以領取「即日籌」打針，市民另可到私家醫生診所、醫院接種站及流動接種站打針，強調疫苗可以保障減低重症及死亡的風險，亦可減慢傳播風險，呼籲市民盡快打針。

至於港府明日收緊社交距離措施不包括推行公務員在家工作（詳情即看：【下一頁】），聶德權表示，沒有安排公務員在家工作是因為已有96%公務員已打針，而且公務員在抗疫工作有好多工作要進行，若公務員在家工作或會有所影響，希望維持公共服務。不過，他提到公務員方面已有採取防疫措施，例如分開上下班時間、減少人員聚集，取消或延期大型活動等，相信可以達到防疫目的。



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記者：郭詩詩