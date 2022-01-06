【新春2022】奇華餅家xLINE FRIENDS限定賀年禮盒　$168起糖果禮盒套裝＋贈限量LINE FRIENDS玻璃密封瓶

▲ LINE FRIENDS與奇華餅家推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY」限定賀年禮盒。

新年將至，大家要準備好送禮或自用的賀年糕點禮品！今個新年LINE FRIENDS與奇華餅家攜手推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY」限定賀年禮盒及禮品，並與Citibank合作推信用卡用戶禮遇。即日起大家可於奇華門市及網店，購買「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY」禮盒！

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「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY禮盒」

LINE FRIENDS與奇華餅家推出了「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY孖裝年糕禮盒」，當中有BROWN「亞嫲糖年糕」(400克)及CONY「椰汁糖年糕」(400克)各一個。

售價：每盒港幣128元

售賣點：奇華全線分店——即日起至1月31日，網店選購——即日起至1月20日

另外，奇華餅家還推出了「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY糖果禮盒套裝」，包括「BROWN芝麻花生軟糖 (8件裝)」、「CONY南瓜籽脆糖 (8件裝)」、「CHOCO南棗合桃糕 (8件裝)」以及「SALLY花生脆糖 (8件裝)」。

奇華指於門市購買更附贈限量「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY玻璃密封瓶」一個。

售價：港幣178元，奇華Fans可享會員價港幣168元。

售賣點：即日起至1月31日奇華全線分店

除此之外，顧客即日起至31日期間到奇華餅家全線分店購物滿港幣50元，可享優惠價港幣25元正換購「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY玻璃密封瓶」一個。

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奇華餅家xCitibank信用卡專享獨家優惠

持有Citibank信用卡的顧客，即日起至1月31日可到奇華全線分店及網店享用虎年優惠：

優惠一：奇華賀年糕品八折 迷你亞嫲糖年糕（圓形，380克）——指定優惠碼：CITI20OFF

優惠二：

1.以優惠價港幣78元購買什錦曲奇禮盒——指定優惠碼：citigift1

2.以優惠價港幣120元購買極上珠姐XO醬（170克）——指定優惠碼：citigift2

另外，奇還華推出了門市獨售的「新春限定福袋」，即日起至1月31日於全線分店發售，顧客可以優惠價港幣178元購買，內含「精裝什錦蛋卷」、「賀年熊貓曲奇」、「阿虫系列迷你合桃酥禮盒」，並附送「賀年熊貓趣致揮春」一份。

其他賀年禮盒

1.「賀年如意全盒」，當中盛載六款小食（黑糖杏仁脆糖、南棗合桃糕、笑口棗、香酥角、牛油曲奇、蝴蝶酥）及一個「迷你亞嫲糖年糕」

售價：港幣228元

2.「豪華聚寶錦盒」內有八款小食（香酥角、笑口棗、南棗合桃糕、鳳梨金酥、香芒金酥、牛油杏仁條、牛油蝴蝶酥、老薑餅）

售價：港幣228元

3.「精選迎春禮盒」包含牛油蝴蝶酥、牛油蛋卷，以及四種口味的曲奇 (腰果牛油曲奇、小紅莓牛油曲奇、杏仁片朱古力曲奇、椰絲蛋白曲奇）

售價：港幣120元

均於奇華餅家全線分店有售。

網店專享賀年套裝

即日起至1月20日可於奇華網店以優惠價購買以下新春賀年商品套裝，奇華表示購物折扣後滿港幣350元，可享免本地運費：

1.以優惠價港幣175元購買蝴蝶酥杏仁條禮盒＋精選迎春禮盒

2.以優惠價港幣175元正購買什錦鳳凰卷禮盒＋精選迎春禮盒

3.以優惠價港幣470元購買兩盒蝴蝶酥杏仁條禮盒＋兩盒什錦曲奇禮盒＋ 兩盒什錦鳳凰卷禮盒，合共六盒。

奇華指即日起至1月31日於奇華餅家全線分店以正價消費年貨商品滿港幣235元，即送港幣50元現金禮券，奇華Fans會員購買奇華賀年商品滿港幣200元，更可獲贈熊貓揮春一份。

詳情可按此瀏覽更多。

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記者：蕭雅文