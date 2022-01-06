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【奢華品牌】LOEWE聯乘宮崎駿推《千與千尋》時裝　周國賢王苑之代言：超級興奮和期待

休閒消費 12:11 2022/01/06

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

LOEWE聯乘宮崎駿推《千與千尋》時裝，周國賢王苑之代言。

去年10月傳出財困，幸好有白武士LOEWE出手「進行為期三年的合作與資金贊助」，令日本動畫大師宮崎駿策劃的「三鷹之森吉卜力美術館」得以渡過難關，相信明眼人都在期待LOEWE繼龍貓系列後，將會欽點哪一套動畫作聯乘？在疫情下少不免要找家傳戶曉的名字來助速銷吧。果然！是次登場的正是雄霸多年日本最高電影票房第1位（去年因《鬼滅之刃》已居第２位），2001年上映的動畫《千與千尋》（316.8億日圓，約22.6億港元）!

宮崎駿俘虜不少動畫迷，周國賢明言自己是粉絲之一，意料不到可把喜歡的角色穿上身！（圖片：品牌提供）

王菀之這髮型無非為突出煤炭屎鬼的頸飾。（圖片：品牌提供）

依舊慣例，是次香港區請來周國賢和王菀之穿上身支持，而他倆異口同聲表示是宮騎駿粉絲，周國賢透過IG表示：「一直以來都非常非常尊敬和欣賞宮崎駿先生的作品！《千與千尋》裏白龍忘記了自己的身份，小千也被湯婆婆奪去了名字裏的『尋』字，我一直都好喜歡這兩個人努力拼命地找回自我的故事，看電影就看過很多次了，可沒想到這次可以穿在身上！」

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至於，王菀之則表示：「這次《千與千尋》與LOEWE聯乘, 相信很多人和我一樣超級興奮和期待，真的是一件盛事！很期待由LOEWE刺繡和編織來自千與千尋的經典畫面！」品牌為了滿足粉絲的需求，可謂無微不至，大至絲巾、大褸、長褲或皮袋，小至頭飾、散紙包和香薰蠟燭都會找到千尋蹤影，今個農曆新年年前，給自己藉口大破慳囊吧！

記者：黃鑑江

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