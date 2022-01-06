【追女神食譜】林正峰「38萬女神」李芷晴獻殷勤　 保哥對住「港版子瑜」郭柏妍口窒窒

▲ 《不能只有我看到的便利店追女神食譜》

《不能只有我看到的便利店追女神食譜》今晚（1月6日）及明晚（1月7日）的嘉賓分別為早前於台慶奪得終極大獎的「38萬女神」李芷晴，以及有「港版子瑜」之稱的郭柏妍。

本周負責追女神的主持分別是林正峰及曾展望（GM），陳國麟（Doniven）則分別與GM及正峰負責「後勤」及廚房工作。

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保哥「火焰雪山」搶盡風頭

今晚播出的《不能只有我看到的便利店追女神食譜》第19集，林正峰為贏得約會女神李芷晴的權利，硬食勁辣咖哩以致整條脷失去知覺，犧牲相當大。

兩人撐枱腳期間，李芷晴自爆喜歡細心男，正峰即時瘋狂獻殷勤，可惜最終不敵黃亞保（保哥）的魅力；保哥玩火焰魔法炮製「火焰雪山」，成功搶盡風頭。

▲ 「38萬女神」李芷晴

GM自封港版朴寶劍

至於明晚的內容，GM為與女神「港版子瑜」郭柏妍拉關係，竟自封「港版朴寶劍」，雖有男神寶劍加持，但GM卻跟正峰一樣不敵保哥魅力，保哥更終極晒冷

親自落場追女神，但卻全程口窒窒兼面紅，非常爆笑！

▲ 「港版子瑜」郭柏妍

保哥Bling Bling西裝上陣

來到最後兩集，保哥繼續大晒搞笑功力及廚藝，為兩位女神設計了「萬千星輝賀芷晴」及「不醉無歸煞科宴」套餐；保哥為配合主題分別以型格西裝及Bling Bling西裝上陣，有型搞笑兩相宜。

至於廚藝保哥當然要終極一晒，這次保哥利用簡單的便利店食材，炮製出芝麻蝦多士、芝士焗龍蝦伊麵、牛油白酒煎帶子等美食；其中最吸睛的，要數睇得又好食的「芝麻蝦多士」，保哥更會公開製作芝麻蝦多士最重要的「白膠漿」及「黃膠漿」秘方。

▲ 保哥繼續搞笑。