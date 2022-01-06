【禁堂食】新地3商場推消費優惠　達指定金額回贈商戶現金券或10倍積分

▲ 北角匯將推出晚上6時後消費優惠，回贈率高達100%。（新地提供）

政府宣布周五起禁止晚市堂食，新地今日(6日)宣布，旗下北角匯、荃錦中心及新領域廣場將會推出晚上6時後消費優惠，與市民同心抗疫，並與商戶一同攜手面對挑戰。而商場亦會加緊防疫措施，確保顧客安全。

北角匯「After-6 100%食買賞」︰

The Point by SHKP會員在1月7日至1月27日期間晚上6時後，於北角匯1間指定零售商戶及1間指定食肆以電子貨幣即日消費共滿300元，可換領總值300元指定商戶現金券乙套，回贈率達100%。

荃錦中心及新領域廣場「After-6 10倍額外積分賞」︰

The Point by SHKP會員在1月7日至1月27日期間晚上6時後，於荃錦中心及/或新領域廣場1間指定零售商戶及1間指定食肆以電子貨幣即日消費共滿500元或以上，並於荃錦中心2樓顧客服務中心登記積分，可獲額外10倍積分，額外積分上限可達10,000分。

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責任編輯：陳麗娜