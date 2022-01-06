【夏日傾情】黎明自嘲當年金曲唱功　為粉絲重錄新版：做人要與時並進

▲ 黎明再錄《夏日傾情》

天王黎明（Leon）一向十分貼地，及出名照顧粉絲，今日Leon在社交平台發文，稱近日重聽自己90年代名作《夏日傾情》，自覺唱得太「震撼」，為與時並進，及令粉絲可以聽得舒，故決定重錄全新版本，更克服萬難取得版權，盼令一眾fans喜歡

黎明今天早上在facebook發文，解釋重唱《夏日傾情》原因：「夏日傾情一曲是我初出道冇幾耐錄的一首歌，其實自己都很久沒有聽過，因為有機會開演唱會，在彩排時唱或在演唱會唱，因為自己都熟所以冇需要攞返當年嘅CD版嚟聽，但喺舊年有一次坐人哋車，個人突然播出夏日傾情當年版，我一聽之下，即刻醒悟，什麼叫做：力拔山兮氣蓋世，」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Leon幽默道：「唉聽返當日自己唱的版本，真係震過貓王，不停震，句句尾個隻字都震，我意思係啲震音～～講真一聽返連我自己都無法忍受，令我恍然大悟，鍾意聽呢首歌嘅朋友，我辛苦了你們的支持，真係要講句，對不起我愛你，為咗防止大家唔覺意再聽返當年的震音老土版，我覺得自己馬上需要重新錄製此曲，亦都經過重重困難去申請版權，最終如願重錄。」

【張敬軒演唱會】黎明元旦任嘉賓 Leon新年送金句：打工仔加人工

最新影片：蔣家旻訪問

Leon又爆金句：「做人畢竟要與時並進，當年情可以存在，但必須面對已經過時，所以重新唱過，但只錄一首，又好似好無謂，所以重新錄多首，越夜越有機，將編曲入邊嘅槍聲也拎走埋，等首歌可以帶點和平氣氛，講完啦，係咁先，下次再講啦。鍾意定唔鍾意，對得住自己咪鍾意，又冇對唔住人。」

而3首歌的重新唱《VOL. 1 EP》包括《夏日傾情》《愈夜愈有機》及《戀愛者聯盟》已經在串流平台上架。