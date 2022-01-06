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【新冠疫苗】劉宇隆冀委員會數天內達共識　降低科興接種年齡至3至5歲　

社會 11:53 2022/01/06

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劉宇隆冀委員會數天內達共識降低科興接種年齡至3至5歲。

本港新冠疫情一日之間出現急速變化，昨日新增38宗確診個案，當中有31宗疑涉變種病毒Omicron，並有數宗屬社區傳播。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，近日預約打針人數增加，形容14天內預約已爆滿的情況是不能接受，強調收緊防疫措施是為接種新冠疫苗「買時間」；另期望衞生署輆下的科學委員可在數天內，得到共識將降至接種科興疫苗年齡下限。

劉宇隆今早（6日）接受電台訪問時指，Omicron變種病毒其他國家傳播速度極快，形容是「海嘯式」上升，如香港不能把關亦會有同樣情況。他認為在收緊防疫措施是為接種新冠疫苗「買時間」，應要避免醫療系統崩潰，包括需要提高新冠疫苗接種率，而提升長者接種率更是「重中之重」。他指出，現時80歲以上長者接種率只有22%，70至79歲僅50%，60至69歲達67%，如疫情在社區甚至安老院爆發，他們將會最傷亡慘重。

他又提到，美國因疫情離世的人已有80多萬人，雖然當地的兒童感染後病徵較輕，但都出現死亡及需要進入深切治療部的個案，指相信香港人難以忍受會有數萬計人因而死亡。他指，本港中學生的接種率為78%，爆發的風險一定比小學生低，指若學校出現爆發，相信停止面授課堂是無可避免，又期望衞生署輆下的科學委員會能夠在數天內，盡快商討並得到共識，將接種科興疫苗的年齡下限，降至5歲甚至3歲。

他續指，近日預約打針人數增加，形容14天內預約已爆滿的情況是不能接受，稱得知港府已計畫重開部分疫苗接種中心，但認為不應只限兩或三間，期望每日可以有3萬人接種，一個月內則可為大約100萬人接種，令整體接種率達85%至90%。他重申接種疫苗非並防感染，而是防止重症，未接種疫苗的感染後死亡率，會較已接種疫苗高10多20倍，尤其是長者。

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記者：郭詩詩

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