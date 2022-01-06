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【新春2022】PopWalk天晉滙聯乘插畫家WHOSMiNG　推虎年富士山立體利是封

休閒消費 11:44 2022/01/06

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PopWalk天晉滙與台灣人氣插畫家WHOSMiNG，合作推出一套4款《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利是封套裝及尊貴新春利是禮盒。（相片來源：PopWalk天晉滙）

虎年將至，是時候準備利是封過農曆新年。PopWalk天晉滙邀請了台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG，推出一套4款《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利是封套裝及尊貴新春利是禮盒，採用立體熨金工藝及立體效果，設計極富文青風。

一套4款的《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利是封套裝，用上糖果色調，以簡約線條畫出可愛的老虎，有療癒的感覺。4款利是封特別採用立體熨金工藝及立體效果，每款利是封以不同彩紙製作而成，質感十足。上面更印有「Happy Year of the Tiger」、「旨在一喜」及「招財進寶」等祝賀語句，寓意新一年虎虎生威，財運步步高昇。

當中最特別的「日の幸」立體利是封，以富士山為設計造型，以超夢幻粉紅色調呈現。可沿線把招財虎、祈福神橋及和服造型的日本少女圖案撕下，再放到利是封的插卡位上，立體感及玩味十足。

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尊貴新春利是禮盒以虎年為題，配以幻彩流金效果，勾勒出可愛虎頭。禮盒內有一套4款《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》利是封各1包，同時更附送帝苑酒店4種口味的「OR Tea」茶包，粉絲必要趁早換領。

《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利是封換領詳情：
換領方法：顧客於PopWalk天晉滙以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分即可換取
換領日期：1月7日至1月12日（只限The Point會員以積分預留）及1月14日至31日（The Point會員積分及即日電子消費換領）
換領地點：PopWalk天晉滙各期商場顧客服務中心

記者：張頌婷

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