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【提供利益】涉向地產代理提供1萬元利是　退休漢認罪判服務令120小時

社會 11:51 2022/01/06

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（資料圖片）

55歲退休漢涉私下向地產代理提供1萬港元「利是」，藉此避免向對方所屬地產公司支付代理佣金。退休漢早前承認1項向代理人提供利益罪，今（6日）於西九龍裁判法院判120小時社會服務令。裁判官判刑時提醒被告切勿輕視服務令，同類案件判監亦不算過份。

被告梁浩文（55歲，退休人士），早前承認1項向代理人提供利益罪名。

代表律師求情時指，被告因心臟病退休，妻子已離世。由於地產代理未能做到要求，令他與母親需匆忙搬離單位。被告因佣金爭議，故只支付佣金予代理而未有支付給地產公司。

代表律師指社會服務令報告內容正面，感化官建議被告作80至120小時服務令。代表律師形容被告對法律無知，低估後果，但事後有悔意，冀裁判官接納感化官建議。

裁判官接納感化官建議，判處被告120小時社會服務令。裁判官提醒被告切勿輕視服務令，同類案件判監亦不算過份。

案情指，被告於2020年11月委託永誠置業代理有限公司（永誠置業）出售其位於荃灣的單位。被告在1名永誠置業地產代理協助下，以708萬港元出售單位，及同意完成交易後向永誠置業支付7.08萬港元代理佣金。

永誠置業在交易結束後多次催促被告支付佣金。被告遂於2021年2月9日晚上稱，會私下向地產代理提供1萬港元「利是」，以換取對方停止催促他付佣金，但被代理拒絕。

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記者：梁錦麟

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