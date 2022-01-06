【減肥大作戰】老公承諾減至120磅送1卡鑽石　胖妻兩年搣甩150磅變靚媽

▲ 台灣一名人妻在兩年間減去150磅。

媽媽產後增磅，但忙於照顧家庭和孩子，想減肥就要有超強毅力。台灣一名人夫日前於社交媒體分享，他曾承諾妻子，只要對方減肥至55公斤（約121磅），便會送她一卡鑽石。結果妻子在兩年間足足搣甩150磅，他就像換了另一個妻子。

該名人夫本周一（3日）於facebook群組「爆廢公社」表示，1月3日當天是他的生日，他收到妻子一份很大的生日禮物。他講述兩年前發生的事情︰

二年前老婆問我要什麼禮物？我說沒有，不然認真減肥，這一輩子為我瘦一次好嗎？

▲ 人妻兩年前體重達約286磅。（「爆廢公社」fb圖片）

由286磅減至136磅

人夫向妻子提出，只要她瘦到55公斤（約121磅），就送她一卡鑽石。沒想到妻子真的付諸行動，兩年來默默減肥，他發布妻子兩年前後的對比照，由2020年1月「人生的巔峰」130公斤（約286磅），減至本月的62公斤（約136磅）。他讚賞妻子是「說話算話的女人」，並指「辛苦了，謝謝你的生日禮物」。

不過，妻子距離可以拿到一卡鑽石的55公斤（約121磅），尚要多減7公斤（約15磅）。人夫為妻子加油，表示差一點就能拿下一卡鑽石，「一克拉（卡）鑽石項鍊準備在你生日那天出現」，鼓勵她在自己生日前達成目標。

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網民︰感覺像換了老婆

網民驚訝人妻減逾百磅，認為非常勵志，又紛紛詢問她的減肥方法。可是人夫稱自己也不知道，因他開晚上物流的貨櫃車，平日早上放工時妻子就出門工作，到他下午4、5時返工都見不到她。妻子減肥後，二人外出甚至惹來誤會，朋友誤以為人夫出軌小三，更致電其妻告密，令夫妻哭笑不得。不過，他稱即使妻子「瘦過再胖回去，我也不離不棄」。

不少網民讚賞人妻瘦後不但變美，也變得更健康。有網民留言「幸福的男人，體重落差感覺像換個老婆」、「130公斤瘦到55！瘦了一個多的她，太強了」、「請老婆找一天來寫寫經歷跟過程！救救我們」、「難怪，我缺乏一克拉（卡）的助力」、「有一克拉（卡）我馬上瘦」。

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責任編輯︰王明芳