【明星理財】碧咸搵錯拍擋投資男裝疫下失利　兜售個人品牌股權套現2億英鎊

▲ 早前聖誕節boxing day，碧咸上載了一幅合家歡的照片於ig，高達2百萬人like，可見他仍然非常受歡迎。（圖片davidbeckham ig）

萬人迷碧咸（David Beckham）不經不覺已經來到46歲，正值壯年，自2013年宣告高掛球靴後，風頭從來不減，作為一位好丈夫，好出錢出力義無反顧支持妻子Victoria Beckham的時裝夢，近日碧咸又有新動作，將自己公司大部分的股權出售，套現2億英鎊，非常厲害。

自退休後，碧咸先後做過多個球隊班主，證明他對熱愛足球的心從來沒有改變，不過，組班踢波只是他生意的一小部分，當各大品牌的代言人和建立自己品牌才是最賺錢的事，當中由他代言的品牌多不勝數，包括adidas和Tudor等。

話說2014年，碧咸與本地的利標集團簽下合作夥伴關係，為他建立個人品牌，誰知道一個新冠疫情淹至，集團面臨清盤。

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眼見該集團還魂無術，加上碧咸平日「負擔」很大（去年注資2,300萬英鎊，藉此拯救妻子Victoria Beckham的時裝品牌），立即割席，首先提前結束代言和停止投資於Kent & Curwen（品牌3年來蝕1,800萬英鎊），與此同時，用自己David Beckham Ventures Ltd.的名義回購個人品牌51%股權，據講就花了4,000萬美元。

而最新的消息是這位萬人迷轉過手將David Beckham Ventures Ltd.的55%股權出售給ABG管理集團，成功套現高達2億英鎊。由此可見，雖然他搵錯合作夥伴導至個人品牌多年未有氣息，但這位萬人迷的而且確腰纏萬貫，可說是運動員退役後仍然持續有叫座力碩果僅存的一人。

記者：何偉雄