【生命鬥士】信信換肝出院發燒再度入院　媽媽憂兒子抽筋腦有事︰無助又無奈

▲ 信信換肝之後出院回家，因發燒再入院，現仍住院中。

本港男童信信去年2月初進行換肝手術，住院約10個月出院回家去，可時出現發燒、多痰咳至嘔奶，要再度入院，至今仍留院中。日前媽媽發布信信的最新消息，雖然兒子有好轉，但仍有抽筋，擔心腦部出問題。

下月即將迎來2歲的信信是25周出世的早產嬰，他出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，在去年2月進行器官移植手術，在換肝後大約10個月期間一直住院，接受大大小小的檢查及手術，去年12月迎來好消息可出院回家休息。可是信信在平安夜前一晚不適，需要再度入院，現時仍留院中。

▲ 信信去年聖誕要在醫院中度過。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

換肝10個月後出院再入院

家人在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新信信的消息，之前提及信信在平安夜的前晚半夜突然發燒，食藥退了燒翌日再發燒，更多痰咳到嘔奶需入院。

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當時媽媽看到病怏怏的兒子在醫院沒笑容，而回到家看到冷冰冰空空的小床，很心痛亦很掛念信信。昨日（5日）是信信媽咪的生日，她看到仍留院的兒子有感而發，今年的生日，信信未能夠在身邊陪媽媽過生日，「感覺差啲嘢」，但總算得知及看到他好轉了很多，生日願望是兒子健康平安盡快出院。

昨天中午聽姑娘講見到你仲有抽筋……感覺無助又無奈……完全唔知點好，希望你照完腦見完醫生冇事就可以出院返屋企喇……

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許多網民都為信信集氣，祝願「好快會打勝仗出院，加油啊」、「 我哋會為你一家打氣代禱」，亦為信信媽媽送上生日祝福，希望她生日快樂平安，可以實現兒子出院回家的生日願望。

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責任編輯︰王明芳