【免費升艙】偽造email指獲允upgrade商務艙 網紅KOL被航空公司列入黑名單

▲ 有人會為了免費升艙而費盡心神。

朋友問我：「飛行中，是否經濟艙的乘客不能前往商務艙找朋友或家人？」

「疫情前可以，疫情後，大家都擔心互相感染，也盡力確保能追蹤感染者的活動範圍，所以許多航空公司已不容許乘客前往其他客艙。」

「但如果有需要前往其他客艙照顧家人呢？好像我的情況，我替媽媽買了商務艙機票，我坐在經濟艙，但我媽完全不懂英語。」

「那只能在訂位時，註明伯母需要言語協助，上機前也跟機組人員再次提出你們的要求。」

疫情下，許多服務已不能跟以往相提並論，情非得已，尚請乘客體諒包容。

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提到商務艙，過往常有乘客以某位家人入座商務艙為由，要求航空公司為同行家人免費升艙。曾有度蜜月的新婚夫婦，太太持商務艙機票，丈夫持經濟艙機票，辦理登機手續時，他們表示希望航空公司能把另一人免費升艙，送他們這份新婚禮物。最後能否如願？不能。

有人會為了免費升艙而費盡心神。

一位網紅女士出國前，主動向航空公司發電郵，希望將其長途航班機票由特選經濟艙級別升級至商務艙。

辦理登機手續時，她向地勤人員出示一封電郵，聲稱已收到航空公司回覆答允其升艙要求，但地勤人員找不到電腦紀錄，結果她無法如願。

回程時，死心不息的她又重施故伎。她在登記櫃位等了半小時後，地勤職員指她出示的電郵為虛假文件，有欺詐之嫌，當場送她一封「拒載信」，取消其回國機票，並將她列入黑名單，永久拒絕向她提供服務，最後她要自費購買其他航空公司的機票回國，得不償失。

全文刊於《經濟日報》，原題為「今時唔同往日」