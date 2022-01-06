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【媽媽最痛】西安孕婦核酸檢測過期被拒入院　醫院外苦等2小時大量出血終流產

親子 13:26 2022/01/06

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西安一名孕婦因核酸檢測證明過期被拒入院，慘致流產。

西安封城半個月，出現不少慘劇。一名孕婦因腹痛於元旦前往西安高新醫院求醫，卻因其核酸檢測證明過期而被拒入院。孕婦在醫院門外苦等2個多小時，期間大量出血慘致流產，8個月大嬰兒不保。事件在內地網絡引起關注，經調查後涉事醫院總經理被停職，門診部及醫務部相關人士被免職。

最新影片推介：

孕婦被拒入院不幸流產

該名孕婦的外甥女在微博發文，指元旦當日小姨突然肚痛，卻打不通醫院急救電話，無奈之下報警求助，孕婦在晚上8時多被送往西安高新醫院。然而，孕婦因核酸檢測證明過期，被醫院拒收。外甥女陪她在醫院門外等了2個多小時，仍未獲接見。

從她拍下的影片可見，孕婦穿着厚外套，在嚴寒天氣下坐在醫院門外的膠椅上等候，腳下有一灘血。外甥女指小姨艱難地用雙手支撐身體，慢慢坐到椅子上，直至出現大出血，途人目睹後幫忙呼喊，醫院職員才趕緊送她入手術室。孕婦因沒及時得到治療不幸流產。

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網民批評醫院做法

事件在網絡上傳開之後，引來網民熱議，不少網民批評醫院做法，「因為害怕這個死亡率非常低的疾病，對大出血的孕婦置之不理，是甚麼邏輯？」、「孕婦和孩子的生命不是最重要的嗎？」、「可憐的小生命……」、「規矩是死的，人是活的，該靈活變通就變通」、「對醫院很失望，醫者仁心去哪裏了？」。

據內媒報導，西安高新醫院對相關職員作出處分，醫院總經理被停職，門診部及醫務部相關人士被免職。據悉自本輪西安疫情爆發以來，已至少有31名公職人員受停職、免職及黨內警告等處分。

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責任編輯：王明芳

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