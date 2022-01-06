【自行刮痧】孫女久咳不癒外婆用戒指刮痧　致面部潰爛破損出皮疹

▲ 孫女久咳不癒外婆用戒指刮痧，致面部潰爛破損出皮疹。

為了保健養生，近年來不少人都會在家刮痧。內地一位外婆見10個月大的孫女反覆咳嗽，服藥後也未見好轉，於是用銀戒指和蛋白，在孫女的額頭刮痧，結果導致孫女長出皮疹，面部潰爛，咳嗽情況亦沒有改善。

根據內媒報道，湖南一名10個月大的女嬰持續咳嗽20多天，求醫後接受治療和服藥亦未見好轉。1月1日，女嬰出現反覆咳嗽、發燒的症狀。外婆認為孫女體內有寒氣，提議用銀戒指和蛋白刮痧，又指銀戒指變黑就代表寒氣，結果下手太重，就破皮了。

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家人見此情況，趕緊將孫女送到湖南省兒童醫院接收治療。醫生表示，當時孩子的額頭上有皮疹，出現破潰的情況。

醫生補充，皮膚感染破損後處理不當，會引起局部化膿，由於細菌可進入血液，嚴重的話可引起敗血症。幸好女嬰得到及時治療，目前恢復進度良好。

醫生又提醒，刮痧屬於中醫療法之一，並非人人都適用，且需要中醫進行規範操作，才能起到一定的療效。如果孩子有身體不適，應當及時前往正規醫療機構進行診斷和診治。

5類人士不宜刮痧

刮痧雖有保健功效，然而卻非人人適用。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。以下人士要特別注意刮痧禁忌，點擊下圖了解：

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至於刮痧後皮膚紅腫、疼痛是正常現象。但不同人會因體質或健康狀況出現不同反應，並非人人都會「出痧」（即皮膚起紅點），而皮膚泛起不同顏色，都反映了身體狀況：

紫黑色：瘀血重、內傷或體寒

紅色：濕熱

微紅：相對健康

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責任編輯：羅嘉欣