都大學生糅合創新技術及傳統水墨藝術　參與全球水墨畫大展

水墨藝術含有深厚的文化底蘊，而千變萬化的水墨畫更深受不少藝術愛好者喜愛。由藝育菁英基金會主辦的水墨界年度盛事──「全球水墨畫大展」踏入第二屆，展出來自世界各地的水墨畫作品，推廣水墨藝術。為了讓更多年輕人認識水墨畫，是次展覽再度與香港都會大學（下稱都大）合作，邀請學生結合傳統藝術與科技，為作品賦予全新面貌。一眾學生以動畫、擴增實境（AR）和數碼水墨筆觸等多媒體技術呈現13幅大師級作品，令水墨藝術跨越既有界限，同時為公眾創造一個具趣味性與互動性的嶄新觀賞體驗。



立體效果呈現靈動金魚



在傳統文化中，金魚象徵和平幸福、富貴吉祥，不少畫家均喜歡以金魚作為題材。在畫家林瑞庭的筆下，一條條的金魚姿態優美、栩栩如生。在今次展覽中，修讀都大動畫及視覺特效的張嘉慧（Taylor）利用3D立體動畫技術，重新展現林瑞庭的《金魚畫》，令金魚活潑生動地呈現公眾眼前。



Taylor利用3D電腦動畫軟件，以一比一的比例將金魚的平面設計轉為3D立體圖像，並加入AR效果，金魚就像從畫中游出來。她亦為九尾金魚的其中一條加上擺動效果，令整個畫面更加逼真生動。



Taylor指要先將金魚的各個部位，製成不同部件的貼圖，再將貼圖重組成立體金魚。「原作只畫了金魚的正面，因此金魚的背面、側面等要運用其他軟件處理，甚至要自己繪製。」她又提及，曾因AR檔案太大，令手機讀取過於費時，不便觀眾在畫展中欣賞，最後要把貼圖壓縮。對於努力了一個月的成果，Taylor自言感到相當滿意。她感激都大導師在過程中為她提供很多意見，協助她解決了很多技術上的問題。

▲ Taylor利用3D立體動畫技術重新展現林瑞庭的《金魚畫》。

▲ Taylor為作品加入了AR效果，金魚就像從畫中游出來，觀眾更可與金魚合照，仿如置身畫中。

數碼筆觸勾勒夢中江南



山水是水墨畫中具代表性的主題之一，不少畫家都愛畫山水，著名畫家吳占春也不例外。修讀電影設計及攝影數碼藝術（課程現已改名為「影像設計及數碼藝術」）的劉雅艷（Tina）於是次展覽中負責將吳占春的《夢中江南》數碼化，再讓公眾自行創作，以觸控筆填上自己喜歡的顏色，讓觀眾體驗水墨畫創作。



「我本來以為將畫作數碼化難度不高，但開始創作時才發現原作品畫得非常細緻，每間屋的門和窗的紋理都不同，而且畫中有很多樹，樹枝上還有花和果實。我要把選取的區域放大，然後逐條綫、逐個紋理勾勒出來。」完成勾綫步驟後，作品還要經過程式設計師的測試，務求令公眾使用任何流動裝置觀賞都可達到預期效果。



對Tina而言，這是一次有趣的創作體驗，「水墨畫屬傳統的繪畫形式，但今次的創作把水墨畫數碼化，透過電子媒介呈現出來，又能與公眾互動，體驗水墨藝術創作。」她表示，以往賞畫只會留意畫作的構圖，但今次在導師的指導下，令她對創作的含意及背後的訊息有更深入的了解，使她獲益不少，提升了她欣賞藝術的能力。

▲ Tina在展覽開幕禮向特首林鄭月娥示範數碼水墨筆觸填色。

▲ Tina將吳占春的《夢中江南》數碼化，公眾可以觸控筆塗上自己喜歡的顏色，體驗水墨畫創作。

以動畫重新演繹著名港漫



在大學導師鼓勵下，動畫及視覺特效的三年級學生邱凱瑜（Crystal）及許焯詠（Janice）經常結伴參加不同比賽，合作無間。她們以本港著名漫畫家黃玉郎的1.8米巨型水墨畫《演變四十年》為藍本，以2D動畫重新演繹畫作。Janice分享是次的創作過程，「水墨畫以漫畫角色的眼睛為中心，我們以動畫形式呈現，讓角色逐一冒出，令觀賞者看到整個作品如何誕生。」由於黃玉郎的畫風獨特，畫技以精細著稱，繪畫人物細膩入微，要重新演繹甚具挑戰性。因此，兩位同學花了不少心思，在有限的時間內處理大量角色，同時突出人物動態。



在分工方面，Janice負責拆分圖層，把角色的頭、手腳、身體、五官拆成各自分開的圖層，再製成動畫特效。她表示，過程中有某些部位需要補畫，但同時要確保跟原作相似，又需顧及動作自然，過程殊不簡單。Crystal則負責水墨化開的效果及剪接，由於她對後期製作不太熟悉，除了不斷自學外，亦不時向導師請教，令創作過程更順暢。另外，她亦透露創作中最大的難關，「由於畫中有大量角色，如安排逐一出現會很費時。導師便提議我們作出取捨，突出主要角色，其他角色則分批出場。」她們對於能在三星期內完成作品，均直言很有成就感。

▲ 角色逐一冒出，令觀賞者看到整個作品如何誕生。

▲ Janice與Crystal以本港著名漫畫家黃玉郎的1.8米巨型水墨畫《演變四十年》為藍本，以2D動畫重新演繹畫作。

載譽歸來 大師作品雲集



「全球水墨畫大展」由藝育菁英基金會主辦，為香港最大規模的水墨畫展覽。本屆「全球水墨畫大展」滙聚來自全球15個國家及城市近500幅精選水墨畫作品。展期內亦會舉行水墨名家講座暨即場示範、招募青年水墨大使及舉辦大師導賞團等，藉此推動水墨藝術普及化。 今屆展覽再度與香港都會大學合作，將傳統水墨畫與動畫、AR及水墨筆觸等多媒體技術融合，增添水墨畫的互動性及趣味。

▲ 早前「全球水墨畫大展2021」開幕，行政長官林鄭月娥岀席支持。

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(特約)