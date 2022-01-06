【新冠疫苗】許樹昌指兩劑疫苗難對付Omicron 變種病毒　認為「疫情今年內會完結」說法過分樂觀

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港新冠疫情反覆，昨日新增38宗確診個案，當中有31宗疑涉變種病毒Omicron，港府昨宣布明起收緊防疫措施（即看：【下一頁】）。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，港府大幅收緊社交距離措施下，對可以遏止第五波疫情相對樂觀。不過，他說由於全球的疫苗分配不平衡，難以期望全球疫情會很快受控，惟相信疫情會在今年年底相對緩和。

許樹昌今早（6日）於一個網上節目中提到，目前正處於第五波疫情爆發臨界點，不過當局已追蹤到確診測量師的感染源頭，是與另一早前確診空姐母親到過同一食肆，而當局已將密切接觸者送院，可以減少擔心。他相信在政府大幅收緊社交距離措施下，對可以遏止第五波疫情相對樂觀。

他又讚揚港人在佩戴口罩的習慣非常好，形容為「全球最好之一」，呼籲市民未來兩周盡量減少大型聚會，而仍未打針的人士要盡快打針，指相信今年年中將有第二代疫苗面世，屆時接種新疫苗或可延長接種加強劑的時間。

至於現有疫苗是否已不可對付Omicron變種病毒，許樹昌則說，由於Omicron表面的S蛋白有逾30個突變，削減第一代疫苗的成效，而港大及中大早前的研究已顯示，即使接種兩針科興或復必泰疫苗，均已不對付Omicron變種病毒，唯有接種第三劑復必泰疫苗，才可以令中和抗體大大提升，亦可以應付Omicron變種病毒，但強調現時兩款疫苗仍可防重症。

被問到香港應否繼續實施「清零」政策，他表示，由於本港的輸入個案有可能會入侵社區，而港府實施的「動態清零」是當一出現確診個案，就盡快將其撲熄。他重申「清零」政策並非長遠的策略，惟因本港的疫苗接種率不夠高，其中70至79歲的群組僅有5成，而80歲以上已打兩針人士只有2成，認為要等待疫苗接種率提高後，才能考慮與病毒共存。

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞早前表示，隨着今年為新冠肺炎第三年，有信心疫情可在今年結束。許樹昌認為要視乎全球疫苗供應及接種率，強調因疫苗的分配不平衡，相信「今年內會完結疫情」的說法是過份樂觀：

部分地區已開始接種第三、四針，但有很多非洲地區連第一針都未接種如果（疫苗）分配咁唔平衡，要（疫情）全球受控、消失，我認為是過份樂觀。但我覺得2022年的年尾，疫情會相對緩和，因為始終透過自然感染的人已經有抗體，透過打針的人有抗體，一定不會好似首兩年那麼嚴峻。

另外，日前法國出現新變種病毒株「IHU」，許表示新變種病毒株的表面S蛋白有逾40個突變，現有10多人感染，惟因世衞仍未將其列為值得關注的變種病毒，仍需要時間留意有關病毒是否會出現爆發。

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記者：郭詩詩