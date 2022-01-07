【校長專欄】欣賞花卉及做動物小主人   伍時暢校長：學懂欣賞和尊重生命

▲ 學懂尊重與關懷，學懂珍惜生命，是生命教育的課程。

學校生命教育有很多不同的課題，可以透過常規的德育課進行教授，也可以透過一些趣味的活動，讓同學們參與其中，潛移默化的學會欣賞與尊重生命。

11月份學校舉辦了「校園花卉攝影比賽」，先由負責老師為同學介紹本年度學校新購買的各式花卉，例如有：繡球花、牽牛花、百萬小鈴、紫牡丹、魚尾菊、南非半邊蓮、五星花等等，真是琳瑯滿目！隨後老師鼓勵同學們仔細欣賞各種植物，以同學們的視覺，拍攝花卉的美態。

為了增加觀賞的趣味和話題，同步亦舉辦猜猜「校長最喜歡的花卉」競猜遊戲。活動期間，同學們經過走廊，都會駐足欣賞花朵的千姿百態，正值四至六年級已推行「自攜裝置(BYOD)計劃」，同學可以利用各自的平板電腦，拍攝不同的照片。

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有趣的是，那段期間，同學們的話題也不期然的說着花的形態，談着花的各種色彩，猜說着校長喜愛的花卉，甚至會直接向校長提問：「校長，你是否最喜歡繡球花？」「你認為繡球花有甚麼特點讓人喜愛？」我一般都會反問，細聽同學們不同的猜想。透過觀察和欣賞花卉，喜見生命的盛放，珍惜所有。

12月份學校又舉辦了「負責小主人—最佳寵物相片選舉」，由學生提供自己或家人與寵物的照片，照片必須附註寵物的名稱、性格和與寵物一起難忘的經驗等資料。學校收集相片後，再由全校同學網上投選5張最喜歡的相片。



校長和老師們也有參與網上投票，細看了每一幅相片和簡介，對相中人有了不一樣的認識：同學們穿着便服，或與寵物相擁，或靜靜守候寵物身旁，或展露燦爛的笑容，或溫柔的雙手捧着寵物，每一幅照片都訴說着一個故事，讓我們認識了很多不同的寵物和牠們的特性，最重要的是我們感受了愛。



小主人分享和寵物的生活點滴，由照顧寵物，觀察牠們的性格特點，分享和寵物相處的時光，這正好學懂尊重與關懷，學懂珍惜生命，而其他同學們也可透過欣賞彼此的照片，感受那一份愛與關懷。



這正正是生命教育的課題啊！