【衣服藏蝨】美國H&M被揭新上架衛衣有蝨　前員工爆料：著新衫之前要洗【附防蝨方法】

▲ 美國H&M前員工發現新上架的衛衣有蝨，她提醒大眾買新衣服後要洗乾淨才穿著。

新衣服買回家後，最好洗乾淨才穿。美國H&M一名前員工近日發文指，有顧客發現分店內一堆衛衣上面有蝨，惟分店負責人只是圍封該位置，至相片在網絡瘋傳，才暫時關閉分店處理。

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前員工籲買新衣後要洗

綜合外媒報道，該名H&M前員工在twitter圖文並茂指，自己在紐約世界貿易中心的H&M分店工作。去年12月30日，有顧客發現一整列衛衣也爬滿蝨（lice）。但她說：「他們（分店）沒有關門，也沒知會員工相關問題，只是圍封該範圍。」

從相片可見，衣架上至少6件淺灰色衛衣的衣領也有蝨，數目逾15隻。帖文引起網民關注，有人表示很噁心，甚至不會再光顧。樓主回覆網民時指，該批衛衣是新上架，並提醒大家買新衣服後要一定要清洗。她續指，貨倉其實也不太乾淨。經了解後，她得知這是體蝨，可在衣物存活長達一個月。

相片在網絡瘋傳，H&M日前表示非常重視顧客和員工的安全，經審慎考慮，已暫時關閉涉事分店，樓主向分店經理致歉，表示本來只當令人苦惱的小問題處理，沒想過帖文會引發迴響。她認為這不是經理的錯，只是公司的問題。其後，她又補充指，自己已辭職，因為不喜歡該公司。

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專家：床蝨會附於衣領附近

TOPick向香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強了解，他估計衛衣上是床蝨，而且大多是幼蟲。陳偉強指，床蝨不一定只會在床上面發現，牠們還會經常爬上頭髮，並附於衣領附近。

根據消委會資料，床蝨由於怕光，日間一般會匿藏於牆壁、牆紙、床架、衣櫃、被褥、地毯、地板、門框或梳化等縫隙。如發現有卵殼、若蟲的脫皮、暗紅或鐵銹紅色的排泄物殘漬，即顯示附近有床蝨匿藏為患；如同時嗅到獨特的難聞氣味，則顯示為患情況嚴重。

床蝨體積細小，常匿藏家具和縫隙中，即使用滅蟲劑，也需要仔細地噴每條隙縫。只要有少量床蝨躲藏在沒有防治的地方，蟲害可能再次出現。

防治床蝨方法

根據消委會及香港蟲害控制從業員協會的資料，綜合出防治床蝨的方法：

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責任編輯：羅嘉欣