【明星育兒】黎諾懿細仔未滿月大仔呷醋兼扭計　暖爸高EQ化解樂做情緒管理員

▲ 黎諾懿直言有了大仔後，的確更關注兒童的成長需要，而今次再造人，也是為免大仔孤單，希望他有伴可以快樂地成長。

新年剛過，很快又要迎接農曆年。剛於去年12月再添一子的黎諾懿，正忙於製作年糕作慈善，今年受惠的機構是香港盲人輔導會的中央點字製作中心及視障人士家庭資源中心。善款用作支援點字圖書製作，及推行親子閱讀計劃等，鼓勵視障兒童培養閱讀興趣。他直言有了大仔後，的確更關注兒童的成長需要，而今次再造人，也是為免大仔孤單，希望他有伴可以快樂地成長。

黎諾懿創辦的慈善品牌「店小懿」，今年已是第二次和台式火鍋料理店「台北．寬巷子」合作，除了已有的蘿蔔糕、芋糕、椰汁年糕外，還新推出了馬蹄糕。「新年總要有點新意思，今年揀了馬蹄糕，因為正好有兩款咸糕，於是加了一款甜糕和年糕配成一對，剛好兩甜兩鹹，成雙成對嘛！」他說。

▲ 今年新出馬蹄糕，他說馬蹄要揀大大粒同切片先好食。(黃建輝攝)

說到雙雙對對，他今年過年會特別開心，因為細仔趕得及農曆年逗利市，一家四口齊齊整整，而有follow他IG的人都會知道他大仔花名叫「小春雞」，原因是大仔在春天出世，生肖屬雞。細仔在冬天出世，今年是牛年，所以順理成章叫做「小冬牛」。

大仔鬧情緒

他笑言和太太李潔瑩二人都好恨追個女，但今次同樣是仔，其實一樣開心的，並且和太太有共識兩個夠晒數了。「自從做了爸爸後，真的發覺需要多花時間陪兒子玩，現在有兩個，需要更多時間。自問和小春雞相處的時間多，因為除了工作外，我都會留時間陪他。」他說。

▲ 細仔小冬牛出世。（被訪者提供）

而且現在要照顧兩個兒子，需要花雙倍精力，原來至今細仔還未滿月，他和太太已發覺大仔開始有些鬧彆扭，有點莫名的不安情緒，是以前他未曾見過的。「起先他見到細佬當然好興奮，又攬又錫爭住抱，但始終是細路嘛，動作會粗魯些。我們阻止得他多了，他會不開心，有次問我是不是不再錫他。我即意會到他的不安情緒，隨即要陪著他安撫下。」

其實，他們也了解這是正常情形，本來只唯我獨享的父母關注力，現在要和人分享或甚至被冷落了，小小的心靈怎能自我調適到？「所以我們反而要求自己需要克制情緒，尤其是太太有時會被大仔無心的大聲講話或過分大力的動作激怒了，我在旁便即作和事老免傷和氣。」

可訓練耐性

黎諾懿堅定地笑說這點自己做得不錯的，更自言真的未有失控過。「舉例如今早出門口要來做訪問，大仔已經黐著我不放，問『爸爸要去邊？唔想你走。』癡纏到不得了，眼看著再不走便會遲到，還是忍著脾氣，耐性地氹下他。」

他說這幾年間做了湊仔公，訓練了耐性，也愈覺快樂童年的重要。「每個人只有一個童年，應該要開心的。我不會迫大仔一定要學乜學乜，但會給他嘗試，若他有興趣想繼續學便學。有足夠的自由，才能訓練獨立的思考能力，這樣的學習才會變得主動。」

黎諾懿回想小時候，因是單親緣故，媽媽難免會對兒子特別嚴格，是會望子入名校的那種虎媽。「但好彩我有獨立思想啫，當然那時我都屬於乖仔的，只是沒有聽從媽媽那套，而今日自問我也不是太差呢！」

▲ 小春雞抱著細佬，相當開心。(黎諾懿提供)

要因材施教

在他的教導下，大仔有著獨立的性格，又識得分因果，學習又主動。他說也要因材施教的，他知道兒子可以用較自由放任的方法去教導。「只要是他要求的，我都會讓他試，如踢波，我們只安排他上了一堂課，他回來後說不開心，覺得老師很惡，我就讓他可以不去。但鋼琴反而他自願去學，全部都是自己揀，不會強迫他。現在大仔會主動要求學寫字，因為他看見其他小朋友開始寫字，主動問我是否要學寫字？我覺得你喜歡寫就寫，我又不會不准你寫，只是我不會要求你去寫。」原來，他會每日教兒子讀5個中文字，然後將生字貼在牆上，大仔遇到不識的話，又會教他上網查，只有主動求知，才會令記憶深刻。

揀靚姐姐玩

大仔除了有獨立思考外，黎諾懿還稱讚他懂分美醜。「他很識得揀靚女玩，因為他性格善良又夠暖男，有不少女藝人朋友都是為了他而來我家。他尤其最得高海寧和李佳芯的歡心，高海寧的社交平台有很多相都是和小春雞的合照。」

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但黎諾懿竟然用臘筆小新來形容大仔，因為大仔會對著高海寧和李佳芯說「姐姐你好靚呀！我只同你呢個姐姐玩，你同我玩喇，今晚可以同我瞓嘅，你現在先同我衝個涼先！」這些大姐姐們都給逗得不亦樂乎，他還笑言大仔如此識揀，根本遺傳了自己的審美眼光，好叻仔！

不過，他重申自己的教仔方法不是人人識用。「人人性格不一，輪到細仔時，又需要因著他的性格而調校。但我紿終會給他們自由去作選擇，正如買玩具，我會讓大仔揀，讓他知道揀錯無所謂，但這是你的選擇。」

記者：郭秀芳