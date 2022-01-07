【減肥大作戰】全球最重少年出門靠起重機　1342磅激減至139磅重拾健康

▲ 「全球最重少年」由1342磅激減至139磅，重拾健康。

號稱是「全球最重少年」的沙地阿拉伯男子Khaled Mohsen Al Shaeri，在17歲時體重達610公斤（約1342磅），肥到出門需靠起重機抬起。然而，他在嚴格控制飲食及持續運動下，終於成功減至63公斤（約138.6磅），能自行走路，重新回復健康。

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現年29歲的沙地阿拉伯男子Khaled Mohsen Al Shaeri曾被冠名為「全球最重少年」，只因他在17歲那年體重已達至610公斤。由於身體過重，他曾有長達3年時間臥床不起，無法自行走路，因此已故的沙特國王阿卜杜拉，出於人道主義考慮，在2013年下令展開救援，派出近30名救援人員，並出動特殊起重機將他從家中救出。期間救援人員更需拆除部分房屋結構，才能成功完成行動。

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Khaled Mohsen Al Shaeri其後被送往首都利雅德（Riyadh）一間醫院接受治療，獲配置特製的巨大輪椅之外，同時一直進行物理治療。在經過大約半年的高強度訓練後，他很快就減去超過一半的體重，成績令人鼓舞。

他的主診醫生Aaied al-Qahtani曾在2014年受訪稱，他在接受治療後心臟及肺部功能都有所改善，脂肪細胞炎症亦已痊癒，健康狀況及活動能力都得到顯著改善。

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2016年，他分享了一段影片，片中他已可以依靠著助行器走動。直到2018年，他再接受手術移除身上多餘的皮膚。至今已29歲的他成功減至63公斤，回復正常人體重，得以重過健康生活。

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責任編輯：羅嘉欣