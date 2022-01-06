【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看

▲ 內地一名女子於地鐵疑被非禮，稱被摸屁股狂摑色狼3分鐘。

不少女生若果在地鐵車廂遇上色狼，因為怕醜，有些只會敢怒不敢言。但內地一位女生日前在南京地鐵疑遇到色狼，不但在眾目睽睽下，直斥色狼行為，更加狂摑對方長達3分鐘，聲稱被「鹹豬手」摸屁股，女子一巴又一巴狠狠地打在男方臉上，口中說著「「很喜歡摸嗎？再摸一個我看看！」

據《極目新聞》報道，疿件發生在本月4日，在地鐵車廂內一名女子當眾狂摑「鹹豬手」長達3分鐘，期間挨打男子低頭用手護臉，女子則不斷掌摑他，嘴裡叫罵﹕「很喜歡摸嗎？再摸一個我看看，再摸！」然而男子根本不敢回答一句，畫面全被其他乘客記錄下來。

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雖然車廂發生男女爭執，但過程中沒人敢上前勸阻。後來列車到站，地鐵職員上車了解，女子大聲直斥色狼﹕「這個人他摸我屁股！」男子就被帶下車。

南京地鐵回應，已經交由南京地鐵公安分局處理。網友則紛紛留言，「姑娘真猛」、「應該是真摸了心虛，才能打3分鐘都不敢回應」。亦有網民指，女子行為似乎過激，可以將色狼交給警方處理。

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責任編輯：王明芳