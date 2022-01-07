【母子戀】29歲男愛上51歲大媽花光父母58萬棺材本　大媽反哭訴︰我才是受害者

▲ 河男一名29歲男子愛上51歲大媽，花光了父母逾58萬港元的棺材本後，被女友嫌棄。

愛情無分年齡，但要帶眼識人！中國河南一名29歲男子愛上了一名51歲大媽，比自己足足大22歲，兩人交往期間，男子出手相當闊綽，結果把父母48萬人民幣（逾58萬港元）棺材本全花光，但之後女方開始避而不見，男子竟以死相逼，令大媽忍不住哭訴︰「我才是受害者！」

綜合內地傳媒報道，河南一名29歲男子小華（化名）從小乖巧聽話，到大讀書成績優秀，惟性格內向，導致感情一直處於空白狀態。

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小華大學畢業後留在城市從事保險工作，數年後也未找到女朋友，令家人開始心急如焚，督促他要找女朋友。終於在他27歲之年，在工作中與一位已離婚、比他大22歲的女客戶擦出愛火花，兩人不顧年齡差距陷入熱戀。小華認為，自己的愛情早已超越年齡。

小華與女友拍拖期間，出手相當闊綽，並經常帶女友四處遊山玩水，短短2年就花光父母48萬人民幣（逾58萬港元）的棺材本存款，另自己的12萬人民幣（近15萬港元）存款也揮霍一空。

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向父母謊稱要買樓借錢

父母得知後崩潰表示，當初兒子謊稱要買樓，便借錢資助，豈料他們欲陪伴睇樓時，兒子才和盤托出。想不到自己的棺材本，被兒子這樣全花光了。

大媽之後欲跟小華分手，開始避而不見，小華為此一哭二鬧三上吊，嚷著要自殺、跳樓、跳河，還四處張貼尋人啟事，大肆宣揚自己有多愛她，迫大媽與他見面，令大媽感到害怕。

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大媽堅拒退還︰是他自願

事件鬧至被媒體報道，大媽對記者反稱︰「我才是受害者」，還表明自己只想談戀愛不想結婚，且由此至終沒有愛過小華。

我並不喜歡他，花錢是他自願的，要還不可能。

記者再質問大媽，為何當初要接受他的禮物，大媽的態度立即強硬起來，表示這都是小華主動送贈，自己堅決不退還，如果非要退回不可，就會訴訟法院。

據報道形容，小華到訪問當日仍執迷不悟，反而沉浸於與大媽久別重逢的喜悅當中，忽略了父母的感受，令記者也不感慨嘆，希望他能早日醒悟。

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責任編輯︰王明芳