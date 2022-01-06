【梅艷芳】Disney+推出足本導演版　公開張國榮梅姐從未曝光劇情

▲ 《梅艷芳》足本導演版將在Disney+上架。

以一代天后為題材的《梅艷芳》，在香港叫好叫座，上映至今收61,343,257萬，成2021年中文電影票房，並打入本港華語片史上最高票房三甲。不少觀眾盼望重溫，今日電影公司宣布《梅艷芳》的終極導演足本版，將在2月2日起於Disney+串流平台獨家上架。

導演梁樂民對於《梅艷芳》導演版能夠播放表示高興：「梅姐的人生精彩燦爛。電影版本因為片長所限，需要在內容上作出取捨。現以五集劇集形式於Disney+上架，可以將原來的劇本情節盡情呈現。多謝Disney+給我們團隊這個機會，讓大家安坐家中就可以跟梅姐一同經歷她的非凡人生。」

▲ 《梅艷芳》足本導演版。

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分五集播出

分五集的導演版，將加入超過一小時從未曝光嘅片段，會深入探討梅艷芳一生並交代多一點梅艷芳童年成長的點滴，包括她與梅愛芳之間經歷生死的姐妹情、與香港另一位巨星張國榮廣為人知友情背後的真摰情感，以及更深入的愛情經歷。

《梅艷芳》（導演版）亦會首次展現其經典名錶廣告造型，同時收錄更多膾炙人口的名曲。除了全新片段，五集劇集的故事結構、配樂、調色將會重新編排整理。觀眾將可以另一角度再次回顧這位一代巨星以及她的璀璨時代。

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事實《梅艷芳》編劇之一吳煒倫曾受受訪，提到初剪版本，當中有一幕提到張國榮因《風繼續吹》未能入選1983年度《十大勁歌金曲》而感到失落。

之後梅艷芳對他作出鼓勵，哥哥之後重拾信心，翌年憑《Monica》奪勁歌金曲大獎，而從製作特輯片段中，也可見有拍到劉俊謙在《勁歌》舞台演出的場面，卻無緣在公映版面世。

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Manson扮黃家駒曾被刪

另外，早前在預告片，有網民已發現有出現Beyond樂隊的場面，但公映版也未有出現。原來扮演Beyond黃家駒的便是曾參加《全民造星III》的Manson張進翹。

日前Manson在獲導演授權下，公開了他扮Beyond的劇照，除他之外，並有曾參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》Eddie演黃貫中、飾演黃家強則是在ViuTV《教束》男主角周漢寧，未知這些片段會否重現足本版？