【月傾會】Jeffrey拍《iSWIM》無懼同場較勁身型　魏浚笙自爆收過男fans下體照

▲ Jeffrey接受網台節目訪問。

魏浚笙（Jeffrey）早前接受林柏希主持的網上平台節目《月傾會》訪問，由模特兒、YouTuber轉戰電視圈的Jeffrey，由參與綜藝節目《調教你男友》、《膠戰》以至擔正演出劇集《iSWIM》，23歲的Jeffrey星途無可限量。

外表是陽光大男孩的Jeffrey自爆原來有少少抑鬱，「我有時想法會好負面，我會諗到好worst，但我會好快忘記！疫情好嚴重的時候，我會忽然間喊，見到女朋友忽然咳，我都會好擔心，我就覺得大鑊啦，是否發燒呢？跟著我就好驚！」

▲ Jeffrey自言想快點結婚。（大會提供）

稱得為男神，林柏希叫Jeffrey自評靚仔指數，「真心，我覺得自己不算紅，甚麼叫紅呢？紅的意思是MIRROR、國際例子BIGBANG呀、BLACKPINK呀！碧咸我覺得好靚仔，吳尊我都覺得好靚仔，吳彥祖又好靚仔，這些才是高分，我不是這個level！」最後Jeffrey給予自己68分靚仔！

早前參演Viu劇集《iSWIM》，同劇還有Edan、Stanley跟Phoebus等男神，問同場較勁可有特別操fit？「我當然不輸蝕啦，我每日都操呀，我又不會扮嘢！」Jeffrey更大爆Phoebus自私操，他說：「Phoebus（吳啟洋）很好笑，Stanley（邱士縉）跟他說，『喂，Phoebus，你好似要操一操』，他即說角色不需騷肌肉，怎知過一個月之後，他又變大隻，臨roll機前又不停操，跟著Stanley就說，『又說不操，扮甚麼呢』」

Jeffrey一早公開有個拍拖多年的女朋友Evelyn，日對夜對，Jeffrey話一點都不覺得悶，「完全沒有悶過，工作完返屋企見到她，我很放鬆、好開心！」

▲ Jeffrey跟圈外女友拍拖6年啦。（大會提供）

問及做過最冧的事，「忽然間情人節送99支玫瑰花給她，那時候都覺得好威！」Jeffrey透露心聲，「結婚冧啲，結婚啦！我一定結婚，我好想快些結婚！」

之後主持人問及拍攝《iSWIM》時誰人最「雄偉」？Jeffrey好有自信說：「目測真的冇乜特別勁喎，我又不覺得自己輸蝕，差不多啦，大家Asian差不多㗎！」

▲ Jeffrey無所不談。（大會提供）

Jeffrey仲自爆收過男fans下體照，「又不是好多張，兩三張啦！block了他啦，哈哈哈，沒甚麼好看，我都有啦！」

至於男神心目中誰是真女神呢？Jeffrey想一會後說，「我年少時睇《海派甜心》很喜愛楊丞琳，跟著睇看韓劇，我又會好鍾意韓劇的女主角，所以我沒有特定喜愛那一個女神！另外年少時我又覺得邱淑貞好靚！」Jeffrey話《超級學校霸王》裡的邱淑貞好靚！

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